В России выплаты в 6 350 рублей будут получать более 700 тысяч будущих мам

Министр труда и соцзащиты РФ подчеркнул, что сейчас поддержка будущих мам особенно востребована. Фото: Галина Соловьёва.

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что ежемесячные выплаты в 6 350 рублей будут получать свыше 700 тыс. будущих мам, вставших на учёт в ранние сроки беременности. Предусмотреть такую меру поддержки поручил Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.

Министр подчеркнул, что сейчас поддержка будущих мам особенно востребована.

"О необходимости увеличить пособия для самых нуждающихся говорили представители родительского сообщества, общественных организаций, представители "Единой России". Минтруд России отработает поручение Президента о введении таких выплат в кратчайшие сроки. Мы уже готовим необходимые нормативные документы. Оператором выплаты станет Пенсионный фонд России", - передаёт слова Антона Котякова пресс-служба Минтруда РФ.

Напомним, в ходе сегодняшнего оглашения послания Федеральному собранию Владимир Путин предложил предусмотреть для женщин, вставших на учёт в ранние сроки беременности и находящихся в трудной материальной ситуации, ежемесячную выплату в размере 6 350 рублей в среднем по стране.

Кроме того, с 1 июля одиноким родителям, получающим алименты, полагаются выплаты по 5 650 рублей в месяц за каждого ребёнка в возрасте от 8 до 16 лет включительно.