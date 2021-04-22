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22 апреля 2021, 09:01

Дождливая погода ждёт свердловчан в конце недели

человек под зонтом

В Екатеринбурге также пройдут кратковременные дожди. Фото: Галина Соловьёва.

Жителей Свердловской области ждёт тёплая и дождливая погода. Уральские синоптики дали прогноз погоды на конец недели.

По данным Уральского гидрометцентра, сегодня днём воздух прогреется до +12...+17ºС. Подует южный ветер 3-8 м/с.

В ночь на пятницу ожидается +1...+6ºС. В дневное время столбики термометров покажут +10...+15ºС, а при прояснении – до +18ºС. В большинстве районов пройдут кратковременные дожди, ветер южный 4-9 м/с.

Ночью 24 апреля вновь будет +1...+6ºС. Днём прогнозируется – до +9...+14ºС. Свердловчан ждёт южный, юго-восточный ветер 4-9 м/с и кратковременный дождь.

В Екатеринбурге в эти три дня синоптики прогнозируют +15...+17ºС, +12...+14ºС и +11...+13ºС соответственно. Завтра и послезавтра в уральской столице ожидаются кратковременные дожди.

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Областная газета Свердловской области

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