Туристический кешбэк помог отельерам Екатеринбурга заработать за месяц 10 млн рублей

Туристический кешбэк позволил многим россиянам путешествовать во время пандемии. Фото: Галина Соловьёва.

Представители туриндустрии Среднего Урала с оптимизмом смотрят на продление третьего этапа программы туристического кешбэка при отдыхе внутри страны. Его в ходе ежегодного обращения к Федеральному Собранию анонсировал Президент России Владимир Путин.

Известно, что с начала третьего этапа, который стартовал в середине марта 2021 года, отельеры Екатеринбурга выручили более 10 млн рублей. Так, например, в одном из крупнейших отелей уральской столицы номера забронированы до середины июня на общую сумму более 1,8 млн рублей.

«Кроме того, сами туристы получают скидку 20% не только за бронирование гостиниц, но и за покупку жд и авиабилетов в составе туров, что стимулирует их интерес к путешествиям», – рассказала президент клуба отельеров Екатеринбурга Ирина Домина.

Как сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области, особый оптимизм у представителей туриндустрии региона вызывает поддержка детского и студенческого отдыха, а также обновление транспортной сети. Ранее Правительство РФ выделило Свердловской области на развитие дорожной инфраструктуры 1,2 млрд рублей в виде двух равных трансфертов.

По оценкам игроков рынка, качественные дороги дадут толчок развитию автобусных туров. Такой вид путешествий достаточно популярен в регионах, благодаря относительной дешевизне и возможности посетить за один тур сразу несколько населённых пунктов.

Как писала «Областная газета» вчера, 21 апреля, Президент России Владимир Путин в ходе ежегодного обращения к Федеральному Собранию поручил продлить программу туристического кешбэка на туры внутри страны. Вернуть до 20% стоимости поездки можно будет в течение всего 2021 года. Для получения кешбэка продолжительность тура вместе с проживанием в гостинице должна быть не менее двух суток. Максимально можно будет вернуть 20% от стоимости путёвки, но не более 20 тыс. рублей.

Напомним, программа туристического кешбэка была запущена в 2020 году с целью поддержать туристическую отрасль в период пандемии коронавируса. Её первый этап прошёл в августе 2020 года. На частичную компенсацию затрат было выделено 15 млрд рублей, а программой воспользовались 60 тыс. россиян. На втором этапе покупать туры и бронировать отели можно было с 15 октября по 5 декабря. При этом поездка должна была состояться до 10 января. За это время граждане приобрели туры на 6,5 млрд рублей, а общая сумма кешбэка составила 1,2 млрд рублей.