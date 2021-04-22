В Екатеринбурге шествие "Бессмертного полка" 24 июня оказалось под вопросом

В предыдущий раз участие в мероприятии приняли свыше сотни тысячи человек. Была давка, которая критична в свете пандемии. Фото: Алексей Кунилов.

В Екатеринбурге проведение "Бессмертного полка", которое было перенесено на 24 июня, оказалось под вопросом. Это связано с местом, где должны собираться участники мероприятия.

О проблеме заявил координатор проекта "Бессмертный полк" в Свердловской области Валерий Басай в ходе сегодняшней пресс-конференции. Он отметил, что по проведению массового мероприятия в Екатеринбурге уже сейчас возникают опросы.

"У нас есть одна большая проблема, которую мы должны решить в течение ближайших полутора – двух месяцев", – сказал он.

Валерий Басай уточнил, что это внутренняя нерешённая проблема, с которой организаторы сталкиваются ежегодно. Речь идёт о месте формирования колонны – ул. Толмачёва. Это очень узкая улица.

Учитывая, что в предыдущий раз участие в мероприятии приняли свыше сотни тысячи человек и была давка, то в свете пандемии данная проблема становится критической. При этом заявка (в мэрию, полицию и администрацию губернатора) в 2021 году уже подана на эту улицу.

В ходе выступления координатор проекта также озвучил предложение изменить точку сбора – встречаться на ул. Карла Либкнехта (ближе к железнодорожному вокзалу) или на площади около УрФУ. Однако там тоже свои проблемы, потому что пр. Ленина, начиная от ул. Восточной раздваивается – "шествие будет распадаться".

В День Победы "Бессмертный полк" вновь пройдёт в онлайн-формате.

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