«Язык добрых дел» или набор англицизмов: в Екатеринбурге представили первый российский словарь благотворительности

Тираж словаря благотворительности – порядка тысячи экземпляров. Фото: Галина Соловьёва

В Екатеринбурге представили первый словарь российской благотворительности «Язык добрых дел», создателями которого стали сотрудники филологического факультета Уральского федерального университета (УрФУ). Инициаторы и разработчики издания уверены, что оно поможет людям узнать о современной благотворительности и проникнуться большим доверием к этой сфере.

Что такое благотворительные фонды, россияне представляют, а вот что такое независимые некоммерческие организации, точнее, их сокращённое название НКО, знает уже не так много людей. Значения слов фандрайзинг, филантроп, грантмейкер и эндаумент же вообще, вероятно, знакомы едва ли не единицам. Инициаторы словаря благотворительности при поддержке Фонда президентских грантов решили исправить эти коллизии.

— Первые благотворительные фонды в России были иностранными. Постепенно они стали вымещаться российскими фондами, а сейчас исчезли совсем, но перенятая у них иностранная лексика в этой сфере осталась, — рассказывает журналисту «Облгазеты» Елена Чернышкова, директор екатеринбургского благотворительного фонда «Умная среда», который стал автором идеи создания словаря. — Сложилась такая профессиональная лексика, которая плохо понятна широкой аудитории, в то время как цель благотворительности в том, чтобы в ней участвовало как можно больше людей. К тому же хочется повышать доверие к этой сфере, уровень которого падает из-за большого количества мошенников в ней.

В итоге фонд привлёк к сотрудничеству преподавателей филологического факультета УрФУ, которые изучили разные интернет-ресурсы с информацией о благотворительности и описали собранную лексику, характерную для этой сферы.

— Работали над словарём год и обнаружили, что в сфере благотворительности и НКО часто используются слова, не зафиксированные в словаре, а какие-то слова и словосочетания являются кальками с английского, – комментирует журналисту «Облгазеты» декан филологического факультета УрФУ доктор филологических наук Анна Плотникова. – Экспансия английских слов очень заметна. Но ничего страшного в этом нет: русский язык живёт и заимствует то, чего в нём нет. К обеднению русского языка это не приведёт. Например, жаргонное слово «донат», означающее добровольное пожертвование, сейчас часто используется молодёжью. И уже появилось существительное «донатик», глагол «донатить». Это значит, что слово встраивается в русский язык.

Тираж словаря небольшой. В дальнейшем его планируют доработать и издать снова, но в продажу он вряд ли попадёт – издание будут раздавать на разных благотворительных мероприятиях. Электронная же версия словаря скоро появится в свободном доступе в Интернете.

Конечно, развитие благотворительности – дело правильное и важное. Но почему надо насаждать людям далёкую от них лексику, полную англицизмов – непонятно. Не проще ли найти этим иностранным словам подходящие русские синонимы и ввести в обиход их? Почему надо смотреть на Запад и снова ему уподобляться? Уверена, что мало кто из наших читателей в курсе, что словосочетания «поливать цветы», «сбор пожертвований» и «электронные платежи» сегодня называют одним словом… лейка. Кого-то это веселит, но кого-то и раздражает. А значит, вместо эффекта притяжения возможен эффект отторжения. И не только в благотворительности.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Директор благотворительного фонда «Умная среда» Елена Чернышкова считает, что когда вся лексика какой-то сферы состоит из англицизмов, это ненормально. Фото: Галина Соловьёва

На презентацию первого российского словаря благотворительности пришли сотрудники разных НКО. Фото: Галина Соловьёва

Модератором встречи был учредитель благотворительного фонда «Умная среда» Алексей Глазырин. Фото: Галина Соловьёва

Фраза «pro bono» означает оказание профессиональной помощи на безвозмездной основе. Вполне можно говорить это и по-русски, ведь правда? Фото: Галина Соловьёва

Жаргонное слово «донат» не очень употребимо профессионалами в сфере благотворительности, но очень популярно среди молодёжи. Фото: Галина Соловьёва