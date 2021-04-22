В Екатеринбурге мошенники оставили без 1,5 млн рублей ведущего конструктора

Полиция ищет мошенников, обманувших ведущего конструктора одного из предприятий. Фото: Галина Соловьёва

В Екатеринбурге ведущий конструктор одного из предприятий лишился около 1,5 млн рублей. Его обманули телефонные мошенники.

Заявление о совершённом в отношении него мошенничестве мужчина подал в отдел полиции №8 21 апреля. Потерпевший рассказал правоохранителям, что ему позвонила незнакомка с неизвестного номера. Она представилась сотрудницей одного из силовых ведомств и сообщила собеседнику, что, по их данным, лекарства, которые тот приобретает через Интернет, являются поддельными.

Звонившая заявила, что злоумышленники задержаны, и у мужчины есть возможность вернуть потраченные на лекарства средства. Потерпевший, в свою очередь, пояснил полицейским, что действительно приобретал через интернет-магазин лекарства, сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Злоумышленники сообщили ведущему конструктору, что ему следует оплатить некий налоговый штраф в размере 2 млн рублей, а деньги перевести по почте на имя «Николая Викторовича», который якобы является сотрудником одной из силовых структур в Санкт-Петербурге.

Екатеринбуржец поверил аферистам и с 15 по 20 апреля произвёл восемь переводов на указанный злоумышленниками счёт. В итоге доверчивый мужчина лишился 1 млн 492 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество, совершенное в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Полицейские устанавливают обстоятельства и лиц, причастных к данному преступлению.

Полиция Екатеринбурга настоятельно предупреждает граждан, нельзя передавать или переводить денежные средства незнакомым лицам либо на неизвестные счета. При попытке незнакомцев под различным предлогом заставить вас сделать перевод необходимо немедленно закончить разговор. Если окажется, что вы столкнулись с мошенником, – незамедлительно обращайтесь в полицию.

Добавим, за 2020 год в регионе совершено 8 910 подобных преступлений, что на 39,3% больше, чем в 2019 году. Как писала «Облгазета», в феврале 2021 года очередной жертвой аферистов стала жительница Екатеринбурга. Женщина перевела мошенникам 2,6 млн рублей.