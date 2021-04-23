Из Казани в Екатеринбург – за семь часов, екатеринбургский Водоканал попал в мутную историю, пять главных вопросов о вакцинации от COVID-19 – лучшее в «Областной газете» от 23 апреля

Доброе утро!

Екатеринбургский «Водоканал» попал в затруднительное положение. Коммунальное предприятие начало масштабную реконструкцию Южной аэрационной станции (которая, в частности, должна решить вопрос с неприятным запахом от неё, который много лет мучает жителей Химмаша). И в это время перед Водоканалом поставили новую серьёзную задачу: построить сети водоснабжения для будущих объектов Универсиады. Денег (очень немаленьких!) на параллельное решение обеих задач нет…

Строящуюся платную скоростную трассу М-12 Москва – Казань должны продлить до Екатеринбурга уже к 2024 году. Такую задачу Президент России обозначил в послании Федеральному собранию. Дорожникам предстоит с нуля построить около 400 километров дорог всего за 3 года. После введения новой дороги в эксплуатацию время в пути из Казани в Екатеринбург сократится вдвое – с 14 до семи часов. Экономия времени будет возможна благодаря особым параметрам дороги. Судя по характеристикам уже функционирующих в нашей стране платных трасс, потоки встречного движения разделят, там не будет светофоров, а второстепенные дороги будут примыкать к основной на одном уровне. Для оплаты проезда остановка не потребуется. Разрешённая скорость движения транспорта сможет достигать 130 км/ч.

Вакцинация от коронавируса в Свердловской области идёт полным ходом, но по-прежнему вызывает массу вопросов у читателей «ОГ». Как привиться в торговом центре? Можно ли самому выбрать прививку и поставить её платно? Что делать, если не удаётся получить сертификат привитого от COVID-19? За ответами на эти и другие вопросы мы обратились к заместителю главного врача Городского центра медицинской профилактики в Екатеринбурге, экс-главному эпидемиологу уральской столицы Александру Харитонову.