В 21 муниципалитете Свердловской области пройдут ярмарки

Жителей Свердловской области вновь приглашают на ярмарки. В эти выходные торговые ряды будут развёрнуты в 21 муниципалитете региона.
Ранее "Областная газета" сообщала, что ярмарка выходного дня пройдёт в Екатеринбурге на площади 1905 года. Гостей ждут 24 и 25 апреля (с 9:00 до 17:00). Посетителям предложат приобрести саженцы ягодных и плодовых кустарников, а также рассаду цветочных и декоративных культур.
По данным сайта регионального министерства АПК, закупиться продовольственными и непродовольственными товары также можно в следующих муниципалитетах:
- Алапаевск (Площадь Революции) – сельскохозяйственная ярмарка (24 апреля);
- Армиль (ул. 1 Мая, 7) – универсальная ярмарка (24 апреля);
- Верхний Тагил (ул. Ленина, Площадь) – универсальная ярмарка "Весна идёт" (24 апреля с 9:00 до 16:00);
- Екатеринбург (Владимира Высоцкого, 12а; ул. Баумана, 48/пер. Черноморский, 2; ул. Санаторная, 3; пересечение улиц Вильгельма де Геннина и Краснолесья) – универсальная и сельскохозяйственная ярмарки ежедневно с 8:00 до 22:00;
- Ирбит (ул. Советская, 79 и 79а) – универсальная ярмарка "Александровская" (ежедневно кроме понедельников с 9:00 до 16:00);
- Качканар (ул. Гикалова, 7а, 7б, 7, 7в, 7д, 7г, 7е) – универсальная "Для всей семьи" (17-18 апреля);
- Краснотурьинск (ул. Коммунальная, 75) – универсальная ярмарка (до 25 апреля);
- Красноуральск (площадь у ТЦ) – универсальная ярмарка (24 апреля);
- Красноуфимск (ул. Рогозинниковых, 35) – универсальная ярмарка (по декабрь 2021 года) и ул. Рогозинниковых, 24 с апреля по июнь;
- Кушва (ул. Союзов и Станционная в районе торговых рядов) – универсальная ярмарка (24-25 апреля);
- Первоуральск (пр. Ильича, 32 и перекрёсток улиц Ленина – Данилова) – сельскохозяйственная ярмарка (25 апреля);
- посёлок Рефтинский (ул. Молодёжная в районе здания №1) – сельскохозяйственная ярмарка "Весна-2021" (24-25 апреля);
- пгт. Верхняя Синячиха (ул. Октябрьская, 5) – сельскохозяйственная ярмарка (24 апреля);
- Богданович (ул. Степана Разина, 43) – универсальная ярмарка (24 апреля);
- Верхняя Салда (ул. Рабочей Молодёжи, 41) – универсальная ярмарка (24 апреля);
- село Бызово (между домами № 7 и 9 по ул. Ленина) – универсальная ярмарка (25 апреля с 11:00 до 15:00);
- Ревда (ул. Мира, в районе дома № 35) – сельскохозяйственная ярмарка "Сад, дача, огород (24-25 апреля с 8:00 до 17:00);
- Реж (ул. Почтовая, у Никольского кладбища и на ул. Чапаева, 24а) – сельскохозяйственная ярмарка (до 18 мая);
- село Патруши (у дома № 18 по ул. Колхозной) – сельскохозяйственная ярмарка (24 апреля с 9:00 до 17:00);
- Талица (Молодёжная площадь) – универсальная ярмарка (25 апреля с 9:00 до 18:00);
- Туринск (ул. Свердлова, 82) – универсальная ярмарка (ежедневно с 8:00 до 16:00).
В пресс-службе администрации Каменска-Уральского информировали, что в с начала года на территории города была проведена только одна ярмарка.
"Вопрос о проведении ярмарок на частных территориях и о проведении выставок-продаж находится на рассмотрении", – говорится в сообщении. При этом уточняется, что у дачников есть возможность приобрести рассаду и садовый инвентарь на четырёх площадках: в районе площади им. Горького, у ТЦ по ул. Каменская, 79, у торгового комплекса по ул. Добролюбова, а также в посёлке Трубников.