В 21 муниципалитете Свердловской области пройдут ярмарки

Ярмарка на главной площади Екатеринбурга ждёт гостей в выходные с 9:00 до 17:00. Фото: Галина Соловьёва.

Жителей Свердловской области вновь приглашают на ярмарки. В эти выходные торговые ряды будут развёрнуты в 21 муниципалитете региона.

Ранее "Областная газета" сообщала, что ярмарка выходного дня пройдёт в Екатеринбурге на площади 1905 года. Гостей ждут 24 и 25 апреля (с 9:00 до 17:00). Посетителям предложат приобрести саженцы ягодных и плодовых кустарников, а также рассаду цветочных и декоративных культур.

По данным сайта регионального министерства АПК, закупиться продовольственными и непродовольственными товары также можно в следующих муниципалитетах:

Алапаевск (Площадь Революции) – сельскохозяйственная ярмарка (24 апреля);

(Площадь Революции) – сельскохозяйственная ярмарка (24 апреля); Армиль (ул. 1 Мая, 7) – универсальная ярмарка (24 апреля);

(ул. 1 Мая, 7) – универсальная ярмарка (24 апреля); Верхний Тагил (ул. Ленина, Площадь) – универсальная ярмарка "Весна идёт" (24 апреля с 9:00 до 16:00);

(ул. Ленина, Площадь) – универсальная ярмарка "Весна идёт" (24 апреля с 9:00 до 16:00); Екатеринбург (Владимира Высоцкого, 12а; ул. Баумана, 48/пер. Черноморский, 2; ул. Санаторная, 3; пересечение улиц Вильгельма де Геннина и Краснолесья) – универсальная и сельскохозяйственная ярмарки ежедневно с 8:00 до 22:00;

(Владимира Высоцкого, 12а; ул. Баумана, 48/пер. Черноморский, 2; ул. Санаторная, 3; пересечение улиц Вильгельма де Геннина и Краснолесья) – универсальная и сельскохозяйственная ярмарки ежедневно с 8:00 до 22:00; Ирбит (ул. Советская, 79 и 79а) – универсальная ярмарка "Александровская" (ежедневно кроме понедельников с 9:00 до 16:00);

(ул. Советская, 79 и 79а) – универсальная ярмарка "Александровская" (ежедневно кроме понедельников с 9:00 до 16:00); Качканар (ул. Гикалова, 7а, 7б, 7, 7в, 7д, 7г, 7е) – универсальная "Для всей семьи" (17-18 апреля);

(ул. Гикалова, 7а, 7б, 7, 7в, 7д, 7г, 7е) – универсальная "Для всей семьи" (17-18 апреля); Краснотурьинск (ул. Коммунальная, 75) – универсальная ярмарка (до 25 апреля);

(ул. Коммунальная, 75) – универсальная ярмарка (до 25 апреля); Красноуральск (площадь у ТЦ) – универсальная ярмарка (24 апреля);

(площадь у ТЦ) – универсальная ярмарка (24 апреля); Красноуфимск (ул. Рогозинниковых, 35) – универсальная ярмарка (по декабрь 2021 года) и ул. Рогозинниковых, 24 с апреля по июнь;

(ул. Рогозинниковых, 35) – универсальная ярмарка (по декабрь 2021 года) и ул. Рогозинниковых, 24 с апреля по июнь; Кушва (ул. Союзов и Станционная в районе торговых рядов) – универсальная ярмарка (24-25 апреля);

(ул. Союзов и Станционная в районе торговых рядов) – универсальная ярмарка (24-25 апреля); Первоуральск (пр. Ильича, 32 и перекрёсток улиц Ленина – Данилова) – сельскохозяйственная ярмарка (25 апреля);

(пр. Ильича, 32 и перекрёсток улиц Ленина – Данилова) – сельскохозяйственная ярмарка (25 апреля); посёлок Рефтинский (ул. Молодёжная в районе здания №1) – сельскохозяйственная ярмарка "Весна-2021" (24-25 апреля);

(ул. Молодёжная в районе здания №1) – сельскохозяйственная ярмарка "Весна-2021" (24-25 апреля); пгт. Верхняя Синячиха (ул. Октябрьская, 5) – сельскохозяйственная ярмарка (24 апреля);

(ул. Октябрьская, 5) – сельскохозяйственная ярмарка (24 апреля); Богданович (ул. Степана Разина, 43) – универсальная ярмарка (24 апреля);

(ул. Степана Разина, 43) – универсальная ярмарка (24 апреля); Верхняя Салда (ул. Рабочей Молодёжи, 41) – универсальная ярмарка (24 апреля);

(ул. Рабочей Молодёжи, 41) – универсальная ярмарка (24 апреля); село Бызово (между домами № 7 и 9 по ул. Ленина) – универсальная ярмарка (25 апреля с 11:00 до 15:00);

(между домами № 7 и 9 по ул. Ленина) – универсальная ярмарка (25 апреля с 11:00 до 15:00); Ревда (ул. Мира, в районе дома № 35) – сельскохозяйственная ярмарка "Сад, дача, огород (24-25 апреля с 8:00 до 17:00);

(ул. Мира, в районе дома № 35) – сельскохозяйственная ярмарка "Сад, дача, огород (24-25 апреля с 8:00 до 17:00); Реж (ул. Почтовая, у Никольского кладбища и на ул. Чапаева, 24а) – сельскохозяйственная ярмарка (до 18 мая);

(ул. Почтовая, у Никольского кладбища и на ул. Чапаева, 24а) – сельскохозяйственная ярмарка (до 18 мая); село Патруши (у дома № 18 по ул. Колхозной) – сельскохозяйственная ярмарка (24 апреля с 9:00 до 17:00);

(у дома № 18 по ул. Колхозной) – сельскохозяйственная ярмарка (24 апреля с 9:00 до 17:00); Талица (Молодёжная площадь) – универсальная ярмарка (25 апреля с 9:00 до 18:00);

(Молодёжная площадь) – универсальная ярмарка (25 апреля с 9:00 до 18:00); Туринск (ул. Свердлова, 82) – универсальная ярмарка (ежедневно с 8:00 до 16:00).

В пресс-службе администрации Каменска-Уральского информировали, что в с начала года на территории города была проведена только одна ярмарка.

"Вопрос о проведении ярмарок на частных территориях и о проведении выставок-продаж находится на рассмотрении", – говорится в сообщении. При этом уточняется, что у дачников есть возможность приобрести рассаду и садовый инвентарь на четырёх площадках: в районе площади им. Горького, у ТЦ по ул. Каменская, 79, у торгового комплекса по ул. Добролюбова, а также в посёлке Трубников.