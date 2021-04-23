Книга о почётных жителях Свердловской области, составленная по архивам, выйдет в 2021 году

В книгу войдут также имена полных кавалеров ордена Славы. Фото: Галина Соловьёва.

В неё войдут герои Советского союза из Свердловской области. Создатели книги уже нашли 60 героев СССР, которые не числились в официальных списках.

Над книгой работают школьники региона совместно с Всероссийским военно-патриотическим общественным движением "Юнармия". Об этом на пресс-конференции ТАСС рассказал руководитель регионального отделения "Юнармия" Евгений Тетерин.

"Было принято решение, что мы издадим книгу по почётным жителям Свердловской области. И сейчас как раз дети занимаются сбором информации, присылают её нам. В этом году, я думаю, что у нас выйдет достойная, хорошая книга", - сказал он.

Тетерин пояснил, что они научили работать детей в архивах и собирать нужную информацию. На Среднем Урале числилось 365 героев СССР. В ходе тщательных поисков ребятам удалось выяснить, что это звание присвоено 425 людям из нашего региона. В книгу войдут также имена полных кавалеров ордена Славы. На начало поисков их числилось 75 человек, но дети нашли одного жителя Первоуральска, которого не было в официальных данных.

Книгу готовят в рамках проекта "Урал добром богатый", который проходит при поддержке аппарата полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе и Правительства Cвердловской области. Он направлен на патриотическое воспитание детей из социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних.

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