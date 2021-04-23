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23 апреля 2021, 13:37

Евгений Куйвашев поручил к 1 мая подготовить в регионе план исполнения поручений Президента РФ

Евгений Куйвашев

Губернатор отметил, что своим посланием российский лидер, по сути, поставил задачу улучшить работу социальной сферы и качество жизни россиян. Фото: департамент информполитики Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил региональному кабмину оперативно подготовить план выполнения поручений Президента РФ Владимира Путина, оглашённых в послании Федеральному собранию. План должен быть готов к 1 мая.

По словам главы региона, Президент РФ в ходе послания чётко обозначил приоритеты: демографический рост, укрепление здоровья граждан, забота о семьях с детьми, рост уровня доходов людей и обеспечение комплексной безопасности.

"Эти приоритеты будут реализованы на основе экономического роста, укрепления финансовой устойчивости регионов, создания дополнительных стимулов для предпринимательской деятельности. Прошу Вас, Александр Геннадьевич [Высокинский], совместно с коллегами провести комплексный анализ послания и до 1 мая представить мне план реализации поручений", - сказал Евгений Куйвашев на заседании регионального правительства 23 апреля.

Также губернатор отметил, что своим посланием российский лидер, по сути, поставил задачу улучшить работу социальной сферы и качество жизни россиян. Евгений Куйвашев также указал на необходимость грамотной и своевременной работы с федеральными органами для получения необходимой поддержки.

Напомним, Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию 21 апреля. Полный текст его речи опубликован здесь.

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Областная газета Свердловской области

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