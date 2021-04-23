Число умерших от коронавируса свердловчан превысило 3 тысяч

За всё время в стране скончался 107 501 ковид-пациент. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области зафиксировали смерть ещё 16 человек с подтверждённым коронавирусом. Общее число жертв инфекции перевалило за 3 тысячи и составило 3 008.

Эту информацию подтвердили федеральный и региональный оперштабы по борьбе с COVID-19. С начала года жертвами вируса стали почти 1,5 тысячи свердловчан.

В целом по России зафиксировали ещё 398 летальных исходов. За всё время в стране скончался 107 501 ковид-пациент.

Добавим, на Среднем Урале зарегистрировали ещё 114 случаев заражения. Всего с начала пандемии вирус подхватили 85 384 свердловчанина. Из больниц уже выписался 78 991 человек. Менее 3,4 тысяч граждан остаются в больницах.