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Общество
23 апреля 2021, 13:39

Число умерших от коронавируса свердловчан превысило 3 тысяч

реанимация

За всё время в стране скончался 107 501 ковид-пациент. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области зафиксировали смерть ещё 16 человек с подтверждённым коронавирусом. Общее число жертв инфекции перевалило за 3 тысячи и составило 3 008.

Эту информацию подтвердили федеральный и региональный оперштабы по борьбе с COVID-19. С начала года жертвами вируса стали почти 1,5 тысячи свердловчан.

В целом по России зафиксировали ещё 398 летальных исходов. За всё время в стране скончался 107 501 ковид-пациент.

Добавим, на Среднем Урале зарегистрировали ещё 114 случаев заражения. Всего с начала пандемии вирус подхватили 85 384 свердловчанина. Из больниц уже выписался 78 991 человек. Менее 3,4 тысяч граждан остаются в больницах.

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Областная газета Свердловской области

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