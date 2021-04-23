В Камышлове обнаружили контрафактные сигареты, алкоголь и одежду на 1,5 миллиона рублей

Полиция провела в Камышлове спецоперацию. Фото: Алексей Кунилов

В Камышлове оперативники изъяли из незаконного оборота контрафактные сигареты, алкоголь, спортивную обувь и одежду на общую сумму 1,5 млн рублей. Выявлено 9 нарушений закона. По одному из фактов возбуждено уголовное дело.

Оперативно-профилактическое мероприятие «Контрафакт» проводилось в апреле в течение 10 дней силами сотрудников отделения экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК) МО МВД «Камышловский».

Как сообщили в пресс-службе администрации города, за время операции выявлено 8 правонарушений, связанных с незаконным использованием товарного знака, оборота контрафактной, фальсифицированной и незаконно ввезённой на территорию РФ продукции. Всего из оборота изъято 2378 пачек сигарет, 1396 бутылок алкоголя, 460 литров этилового спирта и 75 единиц спортивной одежды и обуви.

Так, например, полицейские обнаружили склад, где шла оптовая и розничная торговля немаркированной алкогольной и табачной продукцией. Оперативники изъяли товар на 400 тыс. рублей. В погоне за высокой прибылью мужчина умышленно торговал контрафактной продукцией с использованием товарных знаков известных производителей.

По данному факту полицейские возбудили уголовное дело по статье «незаконное использование товарного знака» (ч.1 ст.180 УК РФ).

Отметим, что на территории Свердловской области оперативники регулярно обнаруживают контрафактную продукцию. Так, в феврале полиция Екатеринбурга изъяла 18 тыс. пачек контрафактных сигарет, которые 61-летний местный житель хранил в боксе по адресу улица Высоцкого, 45/7. Приблизительная стоимость изъятого товара составила более 1 млн рублей.