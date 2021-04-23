В нижнетагильском магазине поставили памятник Гагарину

Необычной рекламой продукции уже заинтересовались в мэрии Нижнего Тагила.

В витрине одного из нижнетагильских магазинов в качестве образца продукции можно увидеть памятник Юрию Алексеевичу Гагарину. На каменной плите выгравированы Звезда Героя и портрет первого космонавта, указаны реальные даты его рождения и гибели. На ценнике вполне подъёмная сумма – менее 27 тысяч рублей. Такой маркетинговый ход каменных дел мастеров вызвал негодование у многих тагильчан.

- Меня в честь Гагарина назвали Юрой, его портрет всегда был на стене в нашей квартире. Мама говорила, что от его улыбки люди становятся добрее. И вот такой фокус – личность человека, которым гордится страна, используется для продажи могильных памятников, - возмущается тагильский металлург Юрий Коробач.

Мнение рабочего разделяют педагоги гимназии №86, где с 1987 года действует школьный музей имени Сергея Королёва, проходят встречи гимназистов с космонавтами и создателями ракет.

- Этот год для нашей гимназии особенный: к юбилею первого полёта человека в космос мы открыли новую экспозицию, собрали материал о педагогах, сумевших пробудить интерес детей к космической теме. Несомненно, нужно рассказывать молодёжи о подвиге Юрия Гагарина, других космонавтов. Мы это делаем. Что касается образца памятника, лично я никогда бы так не сделала, это неэтично, - считает руководитель музея гимназии №86, член жюри всероссийской олимпиады школьников "Первый в мире полёт человека в космос" Анастасия Булавина.

Есть документальные подтверждения, что Валентина Гагарина считала: использование имени её мужа в коммерческих целях - это оскорбление памяти о его великом подвиге, совершённом во благо всего человечества. Но времена изменились, и дочери первого космонавта зарегистрировали в Роспатенте несколько товарных знаков с именем Юрия Гагарина. Товарные знаки были зарегистрированы на большой ряд категорий, в том числе «Парфюмерные изделия», «Бумага, картон», «Одежда», «Кофе, чай, какао, рис», "Кондитерские изделия", «Производство и прокат кино- и видеофильмов». Надгробий в перечне нет. Видимо, наследницы даже предположить не могли, что интерес к первому космонавту проявят создатели кладбищенских шедевров.

Комментарий:

- Юридических оснований для наказания за использование имени и изображения первого космонавта в данном случае нет. Но считаю, что этические нормы нарушены. Такой рекламе в нашем городе не место, - считает председатель Нижнетагильской городской думы, юрист Вадим Раудштейн.