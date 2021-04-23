Владимир Путин поддержал идею сделать выходные с 1 по 11 мая

Владимир Путин поддержал идею Анны Поповой сделать дни между майскими праздниками выходными. Фото: пресс-служба Кремля.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила сделать дни между майскими праздниками выходными. Президент России Владимир Путин поддержал эту идею.

Такое решение было принято в рамках встречи президента с главой надзорного ведомства и вице-премьером РФ Татьяной Голиковой.

"Мы советовались с Татьяной Алексеевной, с коллегами, советовались с нашими учёными, советовались с практиками, врачами-эпидемиологами, главными государственными санитарными врачами в субъектах, и коллеги говорят о том, и это, собственно, наше предложение, чтобы эти дни [майские праздники] были непрерывными", - передаёт слова Анны Поповой пресс-служба Кремля.

В свою очередь глава государства напомнил, что не раз говорил о необходимости прислушиваться к мнению специалистов и вирусологов. Президент России заявил, что соответствующий указ о введении майских праздников с 1 по 11 мая будет подписан уже сегодня.