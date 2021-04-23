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Общество
23 апреля 2021, 16:49

Роскомнадзор расширил список электронных услуг на государственном портале

Роскомнадзор расширил список электронных услуг на государственном портале

На портале Госуслуг появились новые возможности. Фото: Алексей Кунилов

На Едином портале госуслуг появились новые электронные услуги Роскомнадзора. Теперь пользователи могут, не покидая офис или дом, направлять в ведомство документы, необходимые для получения ряда услуг.

Как сообщает Роскомнадзор в своем telegram-канале, граждане и представители бизнеса теперь смогут направлять в ведомство электронные документы, необходимые для получения регистрации радиоэлектронных средств (РЭС) и высокочастотных устройств (ВЧУ) через интерактивные формы заявлений.

В частности, в электронном виде теперь можно: зарегистрировать РЭС и ВЧУ гражданского назначения; получить выписку из Реестра зарегистрированных РЭС и ВЧУ; исправить допущенные опечатки и ошибки в выданных в результате предоставления госуслуги документах.

Ведомство направит в ответ на заявку в виде электронного документа, подписанного электронной подписью должностного лица Роскомнадзора. Ранее, чтобы получить эти услуги, заявитель должен был предоставить все необходимые документы в территориальное подразделение Роскомнадзора лично, либо направлять их по почте.

Ведомство отмечает, что данная услуга имеет высокую востребованность. Так, за 2020 год в России было зарегистрировано более 620 тыс. РЭС и ВЧУ.

Новые формы услуг доступны в разделе «Регистрация радиоэлектронных средств».

Как писала «Облгазета», в феврале на портале госуслуг появилась возможность зарегистрировать СМИ в Роскомнадзоре, а также поставить на учёт беспилотный летательный аппарата. Перевод этих услуг в онлайн формат должен сократить сроки получения разрешений у российских ведомств.

Областная газета Свердловской области

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