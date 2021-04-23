Евгений Куйвашев вручил выдающимся уральцам государственные и региональные награды

Наград удостоились врачи, меценаты, работники физкультуры и сотрудники промышленных предприятий. Фото: департамент информполитики Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил выдающимся жителям региона государственные награды Российской Федерации, Президента России, Свердловской области и главы региона. Наград удостоились врачи, меценаты, работники физкультуры и сотрудники промышленных предприятий.

На торжественном мероприятии Евгений Куйвашев заявил, что свердловчане, представленные к наградам, – это образец для подражания и пример профессионализма.

"В Год медицинского работника мы чествуем наших медиков, вручая награды в сфере здравоохранения – орден Пирогова, медаль Луки Крымского. Владимир Путин в Послании к Федеральному собранию отметил огромную роль медиков в борьбе с пандемией. Президент подчеркнул, что наряду с естественной тревогой у него лично была твердая уверенность в том, что страна обязательно преодолеет все испытания", – сказал губернатор.

Главная медсестра нижнетагильской городской инфекционной больницы Тамара Баскакова, которая получила медаль Луки Крымского, сказала, что столь высокой оценки заслуживает весь коллектив медучреждения, который занимается лечением пациентов с коронавирусом. В свою очередь председатель совета директоров ОАО "Первоуральский динасовый завод" Ефим Гришпун, награждённый знаком отличия "За заслуги перед Свердловской областью" II степени, сказал, что высокая оценка деятельности побуждает его работать ещё усерднее.

"За 65-летнюю деятельность в одном городе на одном заводе я каждый раз, когда получаю высокую оценку своего незаметного скромного труда, встречаюсь с чувством недоделанного, несозданного, обязывающего еще больше трудиться, чтобы оправдать звание", - поделился Ефим Гришпун.

Как сообщает департамент информполитики региона, Евгений Куйвашев выразил особую признательность меценату, исполнительному директору Благотворительного фонда Русской медной компании Александре Теплаковой, получившей благодарность Президента РФ.

Публикуем полный список награждённых свердловчан: