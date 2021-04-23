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Общество
23 апреля 2021, 20:15

Свердловские власти предоставят 233 обманутым дольщикам квартиры в Академическом

Евгений Куйвашев и женщина

Губернатор вручил ключи от квартир в 19-этажке первым новосёлам. Фото: департамент информполитики Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что 233 дольщика из Первоуральска получат квартиры в микрорайоне Академический в Екатеринбурге. Их поселят в новом доме на улице Академика Сахарова.

19-этажное жилое здание было построено компанией "РСГ-Академическое" в рамках инвестпроекта, подписанного главой региона. Большинство из 233 обманутых дольщиков - жители Первоуральска, отдавшие средства на строительство дома ещё в 1994 году, и Берёзовского, которые ждут жильё с 2004 года.

"Совершенно ясно было, что мы должны были найти способ помочь людям. У таких проблем нет никакого срока давности. Решением стало соглашение с "РСГ-Академическое". Регион предоставил компании новые возможности для возведения недвижимости, а застройщик обещал помочь 233 обманутым дольщикам из Первоуральска и других наших городов", - пишет Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram.

Сегодня губернатор вручил ключи от квартир в 19-этажке первым новосёлам. Дом находится в лесопарковой зоне, рядом с Преображенским парком. В сумме обманутым дольщикам предоставят 104 квартиры.

На сегодняшний день в реестре обманутых дольщиков Свердловской области зарегистрировано более 400 человек, заплативших деньги недобросовестным застройщикам. В их числе жители Екатеринбурга, Верхней Пышмы, Первоуральска, Серова, Белоярского, Сухого Лога и Верхней Салды.

Областная газета Свердловской области

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