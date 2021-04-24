Майские каникулы, театральный МАСКАрад, прививочные секреты: самое интересное в номере за 24 апреля.

Добрый день!

Владимир Путин поддержал идею сделать выходными дни с 1 по 11 мая. Глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила сделать дни между майскими праздниками выходными. Президент России согласился. Решение было принято в рамках встречи президента с главой надзорного ведомства и вице-премьером РФ Татьяной Голиковой. «Мы советовались с Татьяной Алексеевной, с коллегами, советовались с нашими учёными, с практиками, врачами-эпидемиологами, главными государственными санитарными врачами в субъектах, и коллеги говорят о том, и это, собственно, наше предложение, чтобы эти дни [майские праздники] были непрерывными», – передаёт слова Анны Поповой пресс-служба Кремля.

В 2021 году число мест в детских садах Екатеринбурга увеличится на 900. В Академическом районе откроются детсады на 300 мест в квартале №26 и на 250 мест в квартале №11. В микрорайоне Солнечном появятся детсады на 250 мест и на 100 мест. Также впервые заработает пилотный проект детского сада для детей от года до полутора лет. Пробную группу на 15 малышей от года до полутора лет откроют, чтобы проверить, справится ли учреждение с новой аудиторией, и будет ли востребована такая услуга у горожан. Кроме того с октября 2020 года в 122 детсадах уральской столицы действует программа по работе с детьми в возрасте до года и их родителями. Это не прямое посещение учреждения, а консультирование семьи, совместные прогулки, детский лагерь – всё это готовит ребёнка к дошкольному образованию. Сейчас в администрации города работают над тем, чтобы увеличить число детсадов, реализующих такую программу.

В Москве подвели итоги главной театральной премии страны. Теперь у Свердловской области 58 «Золотых масок». Три маски нынешнего сезона завоевали Свердловский театр музыкальной комедии и Театр музыки, драмы и комедии Новоуральска. «Передышка» Екатеринбургского театра оперы и балета позволила художественному руководителю балетной труппы Вячеславу Самодурову возглавить музыкальное жюри премии.

Как всегда в субботнем номере — тематическая страница «Дом.Сад.Огород». В очередном выпуске мы объясним, почему дикие яблони и груши подходят для подвоя лучше своих культурных родственников. Ответим на вопрос, что делать, если рядом с СНТ – потоп? Сообщим, в каких муниципалитетах пройдут ярмарки в эти выходные и расскажем секреты выращивания баклажан на Урале.