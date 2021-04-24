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Общество
24 апреля 2021, 12:31

В Екатеринбурге на день ограничат продажу алкоголя

алкогольная продукция

Ограничение на розничную продажу алкоголя будет установлено в торговых точках Химмаша и Уралмаша. Фото: Галина Соловьёва.

Жителей Екатеринбурга предупредили об ограничении продажи алкогольной продукции. Это произойдёт в День победы, 9 мая.

Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Орлов. Как говорится в документе, приобрести алкоголь екатеринбуржцы не смогут с 8:00 до 19:00. В этот период времени указанную продукцию перестанут реализовывать торговые точки, расположенные в местах проведения праздничных мероприятий и на прилегающих к таким местам территориях:

  • в границах улиц Московской – Малышева – Карла Либкнехта – Николая Никонова – переулка Красного – улицы Челюскинцев;
  • в границах улиц Репина – Пирогова – Татищева;
  • в границах улиц Машиностроителей – XXII Партсъезда – 40-летия Октября – Банникова – проспекта Орджоникидзе;
  • по улице Инженерной, от переулка Хибиногорского до улицы Грибоедова; по улице Грибоедова, от улицы Инженерной до улицы Торговой.

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Областная газета Свердловской области

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