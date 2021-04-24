Официально: россиян ждут выходные с 1 по 10 мая включительно

Выходные продлятся с 1 по 10 мая включительно. Фото: Павел Ворожцов.

Президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях между майскими праздниками в 2021 году. Граждан ждут длинные выходные.

Благодаря новому документу дни с 4 по 7 мая включительно стали нерабочими с сохранением заработной платы. Таким образом, перерыва между праздниками не будет – выходные продлятся с 1 по 10 мая включительно. Первым рабочим днём в месяце станет 11 мая.

Как говорится в указе, размещённом на официальном интернет-портала правовой информации, такое решение было принято в целях сохранения тенденции сокращения распространения коронавируса и укрепления здоровья россиян.

"Органам публичной власти, иным органам и организациям определить количество служащих и работников, обеспечивающих с 1 по 10 мая 2021 г. включительно функционирование этих органов и организаций", – говорится в документе.

Настоящий указ вступил в силу.

Фото: документ

Ранее сделать дни между майскими праздниками выходными предложила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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