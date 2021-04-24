Центр Верхней Пышмы перекрыли из-за репетиции парада Победы

В Верхней Пышме стартовала репетиция парада Победы. Центр города перекрыли до 15:00.
Как сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета, движение ограничено по проспекту Успенский (от ул. Александра Козицына до ул. Калинина). Кроме того, перекрыты въезды-выезды из дворов и с прилегающих улиц на указанный участок дороги.
Автолюбителей просят объезжать закрытый участок в соответствии с установленными временными дорожными знаками. Горожан также предупреждают об ограничении движение транспорта по левой полосе путепровода в направлении Верхней Пышмы.
Добавим, аналогичные ограничения в городе будут вводиться 3 мая с 10:00 часов до 15:00 и 7 мая с 12:00 часов до 16:00. С графиком репетиций парада Победы в Екатеринбурге можно ознакомиться тут.
Президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях между майскими праздниками в 2021 году. Граждан ждут выходные с 1 по 10 мая включительно.
Читайте также:
В Свердловской области отменили шествия в честь Праздника Весны и Труда.
Свердловские власти не планируют вводить спецограничения на Пасху.