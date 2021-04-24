Центр Верхней Пышмы перекрыли из-за репетиции парада Победы

Ради репетиций парада Победы центр Верхней Пышмы будут перекрывать ещё два раза - 3 и 7 мая. Фото: Галина Соловьёва.

В Верхней Пышме стартовала репетиция парада Победы. Центр города перекрыли до 15:00.

Как сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета, движение ограничено по проспекту Успенский (от ул. Александра Козицына до ул. Калинина). Кроме того, перекрыты въезды-выезды из дворов и с прилегающих улиц на указанный участок дороги.

Автолюбителей просят объезжать закрытый участок в соответствии с установленными временными дорожными знаками. Горожан также предупреждают об ограничении движение транспорта по левой полосе путепровода в направлении Верхней Пышмы.

Добавим, аналогичные ограничения в городе будут вводиться 3 мая с 10:00 часов до 15:00 и 7 мая с 12:00 часов до 16:00. С графиком репетиций парада Победы в Екатеринбурге можно ознакомиться тут.

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