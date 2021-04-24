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24 апреля 2021, 15:01

В Екатеринбурге утвердили программу празднования Дня Победы

салют

Салют 9 Мая в Екатеринбурге запустят с трёх площадок. Фото: Павел Ворожцов.

Опубликована программа празднования 9 Мая в Екатеринбурге. Культурно-массовые и спортивные мероприятия, посвящённые 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, рассчитаны на несколько дней.

Сегодня, 24 апреля, на Площади Коммунаров стартовала Вахта памяти «Пост № 1». Она продлится до 9 мая. Аналогичное мероприятие пройдёт на Широкореченском мемориале 6 и 7 мая.

Также в перечне официальных событий значатся парусная регата «Чемпионат города Екатеринбурга в классе SB20», возложение цветов, концерты. Сам День Победы традиционно станет самым насыщенным: состоится парад, выставки военной техники и ретро автомобилей, гала-концерт, а также салют.

Фото: программа празднования

На сайте мэрии можно ознакомиться с перечнем районных мероприятий. Известно, что для обеспечения общественного порядка будут привлечены сотрудники МВД и МЧС.

Добавим, в постановлении, которое подписал глава уральской столицы Алексей Орлов, сообщается и об ограничении продажи алкогольной продукции с 8:00 до 19:00 9 мая. Подробнее об этом читайте тут.

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В Свердловской области выплату к 9 Мая получат 610 ветеранов.

Областная газета Свердловской области

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