В Нижнем Тагиле несмотря на непогоду состоялся субботник

Моросящий дождь не стал помехой для работы. Фото: Алексей Кунилов.

Сегодня в Нижнем Тагиле состоялся общегородской субботник. Центральной площадкой экологической акции стал Ленинградский проспект.

Участие в очистке территории от мусора приняли глава города Владислав Пинаев, сотрудники мэрии и гордумы, а также коллективы муниципальных предприятий, студенты и педагоги – всего 300 человек. Моросящий дождь не стал помехой для работы, отметили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Кстати, ранее стало известно, что в Екатеринбурге из-за непогоды перенесли субботник с участием градоначальника Алексея Орлова, который планировать прибрать дендропарк у "Гринвича". Мероприятие переназначено на 27 апреля. Однако, стоит сказать, что в уральской столице не все решили ждать с уборкой мусора. Так, в Шарташском лесопарке проходят "Чистые игры".

"Удивлён тому количеству бутылок, банок и самого разного мусора. Есть урны. Сегодня подрядная организация регулярно занимается их очисткой. Но, к сожалению, то, что мы видим на этой улице, пока оставляет желать лучшего", – заявил Владислав Пинаев.

Отмечается, что территория от Площади Славы до Площади Танкостроителей не случайно была выбрана для проведения субботника. Ленинградский проспект кардинально изменится уже в следующем году. Проголосовать за один из двух дизайн-проектов такильчане смогут 26 апреля. В ходе сегодняшнего субботника о голосовании за благоустройство проспекта горожанам рассказывали волонтёры.

В Нижнем Тагиле в весенней генеральной уборке города в преддверии майских праздников будут задействованы порядка 800 организаций и предприятий.

Добавим, субботники проходят во многих городах Свердловской области. Пресс-службы администраций периодически сообщают о ходе работ.

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