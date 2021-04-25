Аэропорт Кольцово оштрафовали на 100 тысяч и обязали поставить бактерицидные облучатели

Уральская транспортная прокуратура обнаружила нарушения правил санитарно-эпидемиологической безопасности в аэропорту Кольцово. Фото: Галина Соловьёва.

Уральская транспортная прокуратура обнаружила нарушения правил санитарно-эпидемиологической безопасности в аэропорту Кольцово. Организация была оштрафована на 100 тыс. рублей.

По информации пресс-службы надзорного ведомства, в помещениях аэропорта с постоянным пребыванием пассажиров и местах нахождения персонала не полностью исполнялись санитарно-эпидемиологические требования.

В связи с выявленными нарушениями в адрес руководства организации было внесено представление о необходимости устранить недочёты. В аэропорту оперативно устранили нарушения, установив в необходимом количестве бактерицидные облучатели воздуха.

Юридическое лицо постановлением прокурора было привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Кольцово оштрафовали на 100 тыс. рублей. Судебный акт уже вступил в законную силу.