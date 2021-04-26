26 апреля исполняется 35 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС

В 2016 году Екатеринбург почтил память чернобыльцев закладкой капсулы времени. Фото: Александр Зайцев.

26 апреля в России отмечается День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф. В этот день 35 лет назад произошла авария на Чернобыльской атомной электростанции.

В результате разрушения четвёртого энергоблока АЭС погибли тысячи людей – спасатели и простые граждане. Авария "стала предупреждением человечеству о необходимости бережного обращения с атомной энергией", говорится в обращении губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

По его словам, на территории Среднего Урала проживает 7 404 человека, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, аварии на ПО "Маяк", ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, ветеранов подразделений особого риска. Глава региона отметил, что в области делают всё необходимое, чтобы эти люди в полном объёме получали все предусмотренные льготы, социальную и медпомощь.

"Уважаемые участники ликвидации последствий радиационных катастроф, пострадавшие и члены их семей! От имени всех уральцев выражаю глубокую, искреннюю признательность за ваш героизм и мужество в борьбе с радиационной угрозой. Мы помним страшный урок Чернобыля и сделаем всё, чтобы защитить будущие поколения от подобных трагедий", – заявил Евгений Куйвашев. В завершении он пожелал гражданам крепкого здоровья, оптимизма, счастья и благополучия.

С полным текстом обращения можно ознакомиться в номере "Областной газеты" за 24 апреля.

Чернобыль в 600 раз превзошёл Хиросиму по мощности загрязнения окружающей среды.

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