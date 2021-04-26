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Общество
26 апреля 2021, 11:33

В Екатеринбурге пройдёт первая совместная тренировка парадных расчётов и техники

репетиция парада Победы

Репетиция продлится с 22:00 26 апреля до 4:00 27 апреля. Фото: Павел Ворожцов.

В центре Екатеринбурга состоится вторая ночная репетиция парада Победы. В ходе тренировки по площади 1905 года пройдут около 20 парадных подразделений, проедет свыше 100 единиц военной техники ЦВО.

Возглавит парадную механизированную колонну легендарный танк Т-34. Историческая техника также будет представлена бронеавтомобилями БА-64, бронетранспортёрами БТР-152, военными мотоциклами МВ-650. Среди новинок, стоящих на вооружении ЦВО, в частности будут показаны боевые машины поддержки танков БМПТ-2 "Терминатор" и зенитные ракетные комплексы средней дальности Бук-М3, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Стоит напомнить, что репетиция продлится с 22:00 26 апреля до 4:00 27 апреля. За два часа до начала тренировки в городе перекрою несколько улиц. Так, будут закрыты пр. Ленина (от К. Либкнехта до Репина), улицы Репина (от Ленина до Малышева), Татищева (от Репина до Мельникова), 8 Марта (от Малышева до Бориса Ельцина), Бориса Ельцина (от дома № 10 до 8 Марта).

Всего к военному параду в Екатеринбурге будет привлечено 2,5 тыс. человек, около 130 единиц военной техники и свыше 10 летательных аппаратов.

Ранее "Облгазета" рассказывала и показывала, как прошла первая ночная репетиция парада Победы в столице Урала. С полным графиком тренировок можно ознакомиться тут.

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Областная газета Свердловской области

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