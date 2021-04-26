Ирбитский депутат вложил в благоустройство городского парка 4 млн рублей

Василий Береснев с моста показывает, как по весне разливается река при входе в парк 40-летия ВЛКСМ. Фото: Павел Ворожцов

В России грядут выборы депутатов Государственной думы и региональных парламентов. На этой волне растёт внимание и к депутатам городским. Исполняют ли они наказы жителей? Оправдывают ли доверие к себе? Жизнь показывает, что далеко не все народные избранники… вообще работают на благо населения. У многих даже спустя годы обещания так и остались обещаниями. «Облгазета» познакомилась с депутатом, который легко «уложит на лопатки» болтунов и даст фору даже добросовестно трудящимся коллегам.

Живая история

Коренному ирбитчанину Василию Бересневу почти 72 года. И уже 17 лет он является депутатом ирбитской городской думы. Василий Васильевич отработал 10 лет старшим оперативным дежурным по местному гарнизону пожарной охраны. А потом открыл свой бизнес по заготовке и переработке леса. Сейчас под началом Береснева трудятся 89 человек. А самому предприятию в этом году исполняется 35 лет.

Третий год подряд ирбитский депутат вкладывает средства от прибыли фирмы в благоустройство городского парка. А парк этот – особенный. Он был заложен ещё в 1958 году – в честь 40-летия ВЛКСМ. В закладке принимали участие тысячи комсомольцев – они высаживали редкие породы деревьев, оборудовали места отдыха… И всё это – в излучине местной реки, на площади в 32 гектара!

Когда Советский Союз развалился, о парке… забыли. Долгое время он стоял бесхозным. Деревья и кустарники проросли друг в друга – без топора не проберёшься. А по весне, когда речка разливалась, к нему и вовсе было не подойти. Зато животным оказалось раздолье – в парке поселились косули, лисы, зайцы, бобры, ондатры, утки…

В 2019 году ирбитские власти решили возродить парк. Сделали к нему прочный мост с перилами и начали потихоньку расчищать территорию. Первым, кто взялся за работу, стал Василий Береснев.

– По выходным с мужиками стали ходить в парк, – рассказывает он. – Много старых деревьев там нападало, мусора накопилось. Сначала несколько дорожек почистили, а потом нам открылись аллеи! Целые ряды берёз, лиственниц, тополей! Работали аккуратно: если на старом дереве есть гнездо, то дерево не трогали, пока птенцы не появятся. Если животных встречали, не пугали – ждали, пока уйдут вглубь парка.

«Тарзанка» для мешков

За три года Василий Береснев вложил в благоустройство парка почти 4 млн рублей. Прочистил 6,5 километра заросших аллей. Сделал 63 скамейки – их перетаскали в парк пешком по мосту. Вынес 90 мешков мусора. Привёз 40 грузовиков («Уралов») со щепой, чтобы отсыпать дорожки.

– Жители попросили: не надо в парке асфальт класть, его и так вокруг много. А у меня специальная дробилка есть – перерабатывает отходы древесины в мелкую щепу. Мы и решили её использовать. Привезли к парку в мешках из-под муки. Таскать туда-сюда по мосту тяжело. Придумали «тарзанку». Нашли трос, ролик и начали мешки гонять по воздуху. Так ролик у нас за один день износился!

Кстати, Василий Васильевич работает по плану. Тому самому, который много лет назад послужил основной для закладки парка.

– Я ведь не веду работы абы где. Парк основывался по проекту, причём очень продуманному. Наши предки хотели не только деревья высадить, но и игровые площадки организовать, и даже стадион… Мы всё это изучили, восстановили. Есть у меня карта, размером два на два метра. И всё, что мы расчищаем и находим в парке, тщательно на ней фиксируем. Многих аллей и объектов ещё не нашли, – говорит Береснев.

Вернуть реку

Планов у Василия Васильевича много. Но всё упирается… в российскую бюрократию. Получить разрешение на право работ в лесном массиве – большая проблема. Каждому чиновнику нужно доказать, что ты знаешь своё дело, не произвол творишь. А действовать без разрешения – значит заниматься незаконной вырубкой.

Администрация Ирбита инициативу с парком поддерживает. Как выяснила «ОГ», в прошлом году мэрия тоже выделяла деньги на благоустройство территории (600 тысяч рублей), планирует выделить и в этом (миллион). Со слов Береснева, недавно парк 40-летия ВЛКСМ включили в большой проект по созданию городской набережной (сейчас объявлен конкурс среди подрядчиков на изготовление проекта). Но сам депутат считает его преждевременным.

– Я с большим уважением отношусь к нынешнему главе Ирбита Николаю Юдину – это один из лучших руководителей за последнее время. Но данный проект, с моей точки зрения, нужно ещё раз обдумать. Парк отделён от города рекой. Весной она разливается, но к лету превращается в ручеёк. Какая может быть набережная, если воды нет? Потратить на это 180 миллионов рублей – дорогая затея. Надо русло реки прочистить и углубить на несколько метров сначала. Я бы уже это сделал, если бы разрешение дали. И деньги найду, и технику. И парк доведём до ума, и при этом серьёзно сэкономим. Я стараюсь не потому, что депутат. А потому, что просто люблю свой город. В этот парк в тёплую погоду приходят тысячи горожан, причём с детьми. И многие из них говорят «спасибо».

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Кстати Василий Береснев готов трудоустроить к себе на предприятие 100 человек. Зарплата сдельная. – Человек приходит – я даю ему сырьё, оборудование. Он производит продукцию, я её продаю и плачу ему зарплату. Можно работать по четыре часа, но и получать соответственно. Мужик, который нацелен на заработок, будет работать дольше. У меня есть такие – по 45 тысяч рублей получают – по меркам Ирбита вполне прилично. Так что кому нужно – добро пожаловать, – говорит Василий Береснев. Это интересно В армию молодого Василия провожали 13 девчонок. А дождалась всего одна – с ней будущий депутат до армии только один раз сходил в кино. Они поженились и уже 49 лет вместе. Воспитали дочь и двоих сыновей. Есть внуки и правнуки. Один из сыновей Василия Васильевича – Матвей – стал трёхкратным чемпионом России по автокроссу.

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