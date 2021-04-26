Владимир Путин поздравил с юбилеем советского и российского военачальника Владимира Иванова

Президент отметил, что Владимир Иванов талантливый военачальник и яркий учёный. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин поздравил советского и российского военачальника, доктора военных наук Владимира Иванова с юбилеем. Сегодня ему исполняется 85 лет.

В своей поздравительной телеграмме глава государства отметил, что Владимир Иванов талантливый военачальник и яркий учёный. Также Владимир Путин подчеркнул, что именинник всю жизнь занимался обеспечением безопасности государства, а также участвовал в укреплении потенциала России, как великой космической державы.

"На всех этапах важной и ответственной работы Вы неизменно проявляли высочайшую компетентность и исключительные деловые, организаторские качества, которые снискали Вам заслуженный авторитет и уважение", - сказал Владимир Путин.

Президент РФ добавил, что Владимир Иванов всегда проявлял себя как компетентный специалист с уникальными организаторскими навыками, за что он заслужил авторитет и уважение. В завершении глава государства пожелал юбиляру здоровья, благополучия, успехов во всех делах и начинаниях.