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26 апреля 2021, 12:52

Владимир Путин поздравил с юбилеем советского и российского военачальника Владимира Иванова

  Анна Митчина
Президент В. Путин

Президент отметил, что Владимир Иванов талантливый военачальник и яркий учёный. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин поздравил советского и российского военачальника, доктора военных наук Владимира Иванова с юбилеем. Сегодня ему исполняется 85 лет.

В своей поздравительной телеграмме глава государства отметил, что Владимир Иванов талантливый военачальник и яркий учёный. Также Владимир Путин подчеркнул, что именинник всю жизнь занимался обеспечением безопасности государства, а также участвовал в укреплении потенциала России, как великой космической державы.

"На всех этапах важной и ответственной работы Вы неизменно проявляли высочайшую компетентность и исключительные деловые, организаторские качества, которые снискали Вам заслуженный авторитет и уважение", - сказал Владимир Путин.

Президент РФ добавил, что Владимир Иванов всегда проявлял себя как компетентный специалист с уникальными организаторскими навыками, за что он заслужил авторитет и уважение. В завершении глава государства пожелал юбиляру здоровья, благополучия, успехов во всех делах и начинаниях.

Владимир Иванов (род. 26 апреля 1936 г.) - советский и российский военачальник. Начальник космодрома Плесецк (1979-1984), генерал-полковник (1989), кандидат технических наук (1984), доктор военных наук (1992), командующий Военно-космическими силами (1992-1996). Работает в Государственном космическом научно-производственном центре имени М. В. Хруничева

Областная газета Свердловской области

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