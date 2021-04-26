Более 22 тысяч свердловчан получат к 9 мая открытки от Владимира Путина

Письма вручаются адресатам лично, но без требования подписи в получении. Фото: пресс-служба МР "Урал" ФГУП "Почта России".

Более 22 тысяч жителей Свердловской области получат персональные поздравления к 9 мая, подписанные Президентом России Владимиром Путиным. Открытки доставят в период со 2 по 8 мая включительно.

Поздравления ветеранам войны, труженикам тыла и блокадникам доставят почтальоны. По данным пресс-службы МР "Урал" ФГУП "Почта России", если адресата не окажется дома, письмо будет храниться в ближайшем отделении ещё месяц. В течение этого времени попытки доставить открытку будут регулярно повторяться.

"Письма вручаются адресатам лично, но без требования подписи в получении", – говорится в сообщении.

Со 2 по 8 мая включительно более 800 тысяч почётных адресатов по всей стране получат специальные художественно оформленные конверты с поздравлением главы государства.

Напомним, в прошлом году открытки должны были получить свыше 29 тысяч свердловчан.