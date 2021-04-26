Две свердловчанки прошли в финал всероссийского конкурса "Мастера гостеприимства"

Алла Ковтунова (первая справа) и Наталья Ларионова (вторая справа) прошли в финал конкурса. Фото: департамент информполитики Свердловской области.

В третьем полуфинале всероссийского конкурса "Мастера гостеприимства" победили две свердловчанки - Алла Ковтунова из Богдановича и Наталья Ларионова из Арамили. Всего в этом этапе было 40 участников из 24 регионов страны.

В Петропавловске-Камчатском завершился третий полуфинал всероссийского конкурса "Мастера гостеприимства". В финал прошли Алла Ковтунова и Наталья Ларионова из Свердловской области, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Алла Ковтунова из Богдановича представила жюри конкурса проект формирования и развития туристического комплекса "Будь как дома". Он включает в себя комплекс туристических маршрутов, масштабные мероприятия и продуманную систему турнавигации. Этот проект должен увеличить поток туристов в городской округ Богданович.

Жительница Арамили Наталья Ларионова прошла в финал с проектом "Деревня народов и мастеров Урала в Парке сказов". Он включает множество экскурсионных площадок: крестьянские подворья, чумы и юрты, крепости, мастерские традиционных ремёсел. Также в него включены детские площадки, беседки и рестораны. Проект создан с целью показать гостям разнообразие культуры народов Урала и сохранить их традиции и ремёсла.

Напомним, на прошлых этапах конкурса от Свердловской области вышли в финал Сергей Сергеев из Екатеринбурга с проектом включения туристического компонента в обучение волонтёров, Александр Савичев из Сысерти с проектом экскурсии по старому чугунолитейному железоделательному заводу Турчаниновых-Соломирских, Андрей Швачко из посёлка Висим с сетью мини-домов для аренды "Уютный домик".

Следующие этапы региональных полуфиналов пройдут в Тюмени (28-30 апреля) и Перми (11-13 мая).