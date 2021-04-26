Темы дня

Общество
26 апреля 2021, 17:30

Правительство РФ выделит 5 миллиардов рублей на компенсацию стоимости путёвок для детей

Правительство РФ выделит 5 миллиардов рублей на компенсацию стоимости путевок для детей

Детский отдых станет доступнее в России. Фото: Павел Ворожцов.

На компенсацию 50% стоимости путевок в детские оздоровительные лагеря для школьников в 2021 году выделят порядка 5 млрд рублей. Программой смогут воспользоваться родители более 350 тыс. российских школьников, начиная с середины мая.

Соответствующее решение было принято в ходе совещания председателя Правительства РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами. Об этом сообщил зампред кабмина Дмитрий Чернышенко.

Он рассказал, что в программе были предусмотрены «возврат родителям половины стоимости детской путёвки, поощрение молодёжи, продление программы по возврату 20% затрат на поездки».

«По предварительным расчётам, компенсацией воспользуются родители 357 тыс. детей. Из бюджета выделяются 5 млрд рублей на это», - приводит слова зампреда Правительства РФ ТАСС.

Дмитрий Чернышенко пояснил, что для получения возврата решено задействовать механизм программы стимулирования внутренних турпоездок. По его словам, родители смогут приобрести путёвки в лагерь по безналичному расчёту и получить 50% от стоимости через возврат на карту «Мир».

Как писала «Областная газета», возвращать 50% стоимости путёвки в детские лагеря предложил Президент России Владимир Путин в ходе ежегодного обращения к Федеральному собранию. Он отметил, что именно в детстве закладываются основы здоровья.

Добавим, на территории Свердловской области принять школьников на летний оздоровительный отдых готовы 1 200 лагерей. Из них большая часть городские лагеря – их больше 1 тыс., загородные – 69 и санитарно-оздоровительные – более 20. На организацию отдыха и оздоровления детей из областного бюджета выделят почти 2 млрд рублей.

Читайте также:

Заполняемость детских лагерей на Среднем Урале увеличат до 75% в 2021 году.

Российские санврачи разрешили детям отдыхать в лагерях вне региона проживания.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
26.04.2021, 17:43 / Общество
Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы граждан в запасе
26.04.2021, 17:30 / Общество
Правительство РФ выделит 5 миллиардов рублей на компенсацию стоимости путёвок для детей
26.04.2021, 16:51 / Общество
Минпросвещения РФ утвердило график ОГЭ и ГВЭ на 2021 год
26.04.2021, 16:41 / Общество
В Екатеринбурге частично ограничили движение по мосту на Бебеля
26.04.2021, 16:05 / Общество
Более 22 тысяч свердловчан получат к 9 мая открытки от Владимира Путина