В Екатеринбурге почтили память жертв катастрофы на Чернобыльской АЭС

Екатеринбуржцы почтили память ликвидаторов Чернобыльской аварии. Фото: департамент информполитики Свердловской области

В Екатеринбурге состоялось торжественно-траурное мероприятие в память о жертвах катастрофы на Чернобыльской АЭС. Почтить память ликвидаторов крупнейшей техногенной аварии собрались первый заместитель губернатора Александр Высокинский, участники событий тех лет и общественники.

«Авария унесла тысячи жизней и стала страшным уроком всему человечеству. Она заставила всерьез задуматься о безопасном использовании атомной энергии. Сегодня мы вспоминаем тех, кто погиб от радиационной стихии. Мы низко кланяемся тем, кто рисковал своей жизнью и здоровьем во время ликвидации последствий катастрофы. Свердловчане разделили со всей страной это тяжёлое бремя», – отметил Александр Высокинский.

По словам ликвидатора аварии на ЧАЭС Виктора Маньковского, уральцы с готовностью пришли на помощь в беде. Сегодня в Свердловской области проживает порядка пяти тысяч человек, пострадавших от последствий Чернобыльской катастрофы, сообщили в департаменте информационной политики региона. Участник ликвидации последствий аварии Борис Ласток в свою очередь отметил, что самым волнительным моментом была работа именно в третьем энергоблоке

Председатель Свердловской общественной организации «Союз «Чернобыль» Олег Соломеин рассказал, что торжественные мероприятия, посвящённые 35-й годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС, сегодня проходят по всей области.

Как писала «Областная газета», губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обратился к уральцам в связи годовщиной аварии на ЧАЭС.

«Эта дата напоминает нам о трагических событиях, связанных с аварией на Чернобыльской атомной электростанции. Катастрофа унесла тысячи жизней, нанесла непоправимый вред здоровью людей и экологии. В этот день мы благодарим всех участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф, вспоминаем тех, кто пал жертвой радиационной стихии», - отметил глава Среднего Урала.

Напомним, в ночь на 26 апреля 1986 года случилась одна из тяжелейших техногенных катастроф в истории. Она повлекла за собой долгосрочные последствия для окружающей среды и здоровья людей, а также в экономической и социальной сферах.