В России вакцинацию от COVID-19 прошли уже 7,5 миллиона человек

Татьяна Голикова провела брифинг, во время которого она рассказала о майских праздниках и числе россиян прошедших вакцинацию от COVID-19. Фото: сайт Правительства РФ.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова провела брифинг, во время которого она рассказала о майских праздниках и числе россиян прошедших вакцинацию от COVID-19. По её словам, оба компонента вакцины поставили уже 7,5 млн человек.

Она отметила, что в праздничные дни вакцинация будет продолжаться, и призвала россиян поставить прививку от коронавируса. Вице-премьер напомнила, что показатель коллективного иммунитета в России составляет 69 млн граждан.

"На сегодняшний день вакцинацию первым компонентом прошло 11,9 миллиона человек, двумя компонентами – 7,5 миллиона человек. Регионы страны продолжают наращивать эти процессы, но, учитывая праздничные дни, активность, как правило, падает", - передаёт слова Татьяны Голиковой пресс-служба кабмина.

Вице-премьер подчеркнула, что увеличение майских праздников было сделано с целью обезопасить людей от распространения COVID-19, поэтому гражданам необходимо соблюдать все предписанные меры безопасности: носить маски, соблюдать социальную дистанцию, мыть руки и проходить термометрию.

Также Татьяна Голикова пояснила, как действует указ Президента РФ Владимира Путина о выходных с 1 по 10 мая. По её словам, руководители организаций будут сами выбирать порядок работы своих сотрудников в период с 4 по 7 мая.

"Органы власти, иные органы и организации, работодатели самостоятельно, в соответствии с указом, определяют численность и состав работников, необходимых для обеспечения функционирования соответствующих органов власти, организаций, предприятий, включая организацию работы дистанционно. Указанные решения должны оформляться приказом или решением соответствующего органа, локальным нормативным актом организации для того, чтобы четко определить порядок работы", - уточнила она.

Напомним, в пятницу 23 апреля Президент России Владимир Путин поддержал идею главы Роспотребнадзора Анны Поповой сделать выходными дни между майскими праздниками. В субботу российский лидер подписал указ о нерабочих днях с 1 по 10 мая.