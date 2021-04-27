Стал известен график выплаты пенсий свердловчанам в мае

Выплата за праздничный день 9 мая будет производиться 7, 8 мая. Фото: Владимир Мартьянов.

Отделение ПФР по Свердловской области опубликовало график выплаты пенсий в мае. На банковскую карту или счёт денежные средства поступят 13 и 21 мая.

А вот доставка пенсий на дом стартует по графику - с 3 мая, сообщили в региональном Отделении ПФР.

Отмечается, что выплата за праздничный день 9 мая будет производиться 7, 8 мая. С 10 мая доставка пенсии будет осуществляться в соответствии с графиком выплаты.

Подробную информацию можно получить у специалистов Отделения ПФР по Свердловской области, позвонив по номеру: (343) 257-74-02. Телефон горячей линии: 8 (800) 600-03-89 (звонок бесплатный). Единый телефон горячей линии Почты России 8 (800) 100-00-00.

Читайте также:

В Свердловской области выплату к 9 Мая получат 610 ветеранов.