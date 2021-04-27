Темы дня

Общество
27 апреля 2021, 10:03

Стал известен график выплаты пенсий свердловчанам в мае

пенсия

Выплата за праздничный день 9 мая будет производиться 7, 8 мая. Фото: Владимир Мартьянов.

Отделение ПФР по Свердловской области опубликовало график выплаты пенсий в мае. На банковскую карту или счёт денежные средства поступят 13 и 21 мая.

А вот доставка пенсий на дом стартует по графику - с 3 мая, сообщили в региональном Отделении ПФР.

Отмечается, что выплата за праздничный день 9 мая будет производиться 7, 8 мая. С 10 мая доставка пенсии будет осуществляться в соответствии с графиком выплаты.

Подробную информацию можно получить у специалистов Отделения ПФР по Свердловской области, позвонив по номеру: (343) 257-74-02. Телефон горячей линии: 8 (800) 600-03-89 (звонок бесплатный).

Единый телефон горячей линии Почты России 8 (800) 100-00-00

Читайте также:

В Свердловской области выплату к 9 Мая получат 610 ветеранов.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
27.04.2021, 10:03 / Общество
Стал известен график выплаты пенсий свердловчанам в мае
27.04.2021, 09:05 / Общество
В Екатеринбурге закрывается движение транспорта по Авиационной
26.04.2021, 20:26 / Спорт
Россиянин Ян Непомнящий – победитель Турнира претендентов по шахматам в Екатеринбурге
26.04.2021, 19:58 / Общество
В России вакцинацию от COVID-19 прошли уже 7,5 миллиона человек
26.04.2021, 19:10 / Общество
Из Екатеринбурга на военную службу отправились первые 60 призывников