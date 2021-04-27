Должность нотариуса 26 апреля 1866 года учредил император Александр II. Фото: Галина Соловьева

Вчера в России свой профессиональный праздник отметили нотариусы – пожалуй, самые высококвалифицированные специалисты в области юриспруденции. В этом году отечественному нотариату исполнилось – 26 апреля 1866 года император Александр II учредил должность нотариуса. В канун круглой даты корреспондент «Облгазеты» встретился с одним из опытнейших нотариусов Свердловской области Ниной Давыдовной Штепа, которая отдала профессии две трети своей жизни, и поговорил с ней о становлении современного нотариата.

Основы

– Нина Давыдовна, как вы стали нотариусом?

– Родители хотели, чтобы мы с сестрой получили хорошее образование. После окончания школы в 1968 году я поступила в Свердловский юридический институт. Конкурс был сумасшедший: это был первый год, когда разрешили принимать выпускников школ. До этого, чтобы поступить в вуз, нужен был трудовой стаж, например, работы в милиции или службы в армии. Баллов для прохождения на дневное отделение я не набрала – не хватило одного балла, а учиться хотелось. Поэтому пошла на вечернее отделение. Тогда был всего один факультет – правоведения. Тогда же я начала работу консультантом в 1-й Свердловской государственной нотариальной конторе.

– Как была устроена работа нотариусов в советское время?

– В те годы мы подчинялись Свердловскому областному суду. И не только нотариат, но и адвокатура. Наша контора находилась на улице Народной Воли в старинном деревянном здании с голландскими печами – на том месте, где сейчас суд и прокуратура Октябрьского района. На первом этаже была юридическая консультация – там сидели адвокаты. Наша контора располагалась на втором этаже. В ней были кабинеты старшего государственного нотариуса – в то время им работала Валерия Григорьевна Фефелова – и его двух заместителей, а также приёмная, где общий приём вёл нотариус и два консультанта. Там же находились и работники Горсправки, которые печатали документы для граждан. Услуги машинисток были платными. Октябрьский народный суд, районная прокуратура и наша нотариальная контора были объединены одним профсоюзным комитетом. Жили мы очень дружно. Проводили общие праздники. И пели, и танцевали вместе. Такие были времена!

– Чем отличалось оказание услуг в те годы и сейчас?

– Любой гражданин при обращении в контору мог получить грамотную консультацию по любому нотариальному вопросу. Было чёткое разделение обязанностей, которые распределял старший нотариус. Так, один нотариус работал на общем приёме, второй – по наследственным делам, третий – по договорам. Нотариусы могли заменять друг друга. Получив консультацию, граждане обращались к машинисткам Горсправки за техническими услугами. Оформляя документ, человек оплачивал госпошлину. Нотариус принимал деньги и выдавал консультанту, который вёл реестр совершения нотариальных действий конторы, марки на сумму, уплаченную гражданином. Консультант эти марки наклеивал в реестр, напротив записи в специальной графе, и гасил, то есть расписывался на них. Марки госпошлины сотрудники конторы приобретали в Госбанке.

Традиции

– И какова была стоимость услуг?

К примеру, 2 рубля 50 копеек стоила доверенность на право распоряжения автотранспортом. Услуга оплачивалась в помещении конторы. Большие же пошлины – за оформление наследства, договоров – оплачивались в Сберкассах. Нам гражданин приносил квитанцию. Мы её потом вклеивали в дело, а данные вносили в реестр.

– Что вам сильнее всего запомнилось из практики в то время?

– После Великой Отечественной войны в сталинских домах Свердловска, в районе улиц Ленина-Бажова, проживало много настоящих питерских интеллигентов, из бывших дворян. Как-то в 1975 году в контору был оформлен вызов на дом к 90-летней женщине. В голове сразу: 90 лет, значит, бабушка старенькая, плохо слышит. Мне тогда 25 лет было. Пришла я к ней, а передо мной стоит женщина с причёской, губки подкрашены, аккуратненько одета. Я голосом пионервожатой кричу: «Здравствуйте, бабушка!» Она на меня внимательно посмотрела и сказала: «Деточка! Во-первых, я хорошо слышу, во-вторых, какая я Вам бабушка?» Мне стало стыдно. Это был для меня урок на всю жизнь.

– Сейчас документы можно напечатать на компьютере и откопировать. А раньше как работали?

– Это было очень сложно. Вот вы пришли и принесли свидетельство о рождении. Машинистка сидела и просто перепечатывала его буквально до каждой запятой и точки. А если ошибётся, то всё переделывала. Оговорки разрешались только в объёмных документах. Как мы были счастливы, когда в середине 80-х годов одна из организаций-клиентов подарила нам ксерокс. Мы собрались всей конторой вокруг него и сделали копию свидетельства о рождении. За несколько секунд документ был готов. Мы просто не верили своим глазам!

Перемены

– До 90-х годов нотариат был государственным, а потом стал частным. Переход был болезненным?

– Нотариусы оказались меж двух берегов. Становление частного нотариата происходило тяжело: большинство из нас не представляло, как это будет происходить. Вопросов было много: архивы, сотрудники, оргтехника и прочее. Мне лично ломка нотариата далась непросто. Для продолжения работы пришлось искать новые помещения. Моя первая контора располагалась в здании СКБ-банка на Куйбышева, 75. У меня было 2 комнаты: в то время это считалось очень даже неплохо. Штат первых частных нотариальных контор состоял из самого нотариуса и секретаря. Лично я долго работала одна, потом взяла помощника. Появились компьютеры – очень большое облегчение в работе нотариуса. Юридическую работу нотариусов постоянно контролировала Нотариальная палата Свердловской области, образованная в мае 1993 года, и управление Минюста РФ по Свердловской области, а финансовую сторону – налоговые органы.

– Как изменилась работа нотариуса при рыночной экономике?

– С одной стороны, нотариусы продолжали заниматься тем, что делали в советские годы – оформлением копий, заявлений, доверенностей, договорами купли-продажи, завещаниями и наследством. С другой – появилось много нового, в частности, брачные договоры, сделки с акциями, уступка прав, но это уже ближе к 2000-м. Все новшества отслеживались нотариальной палатой, которая нас обучала, разъясняла сложные вопросы, регулярно проводила семинарские занятия. Большим подспорьем для нас в то время были «Настольная книга нотариуса», написанная помощником президента Нотариальной палаты Свердловской области Татьяной Ильиничной Зайцевой, и другие практические пособия, которыми пользовались нотариусы всей страны.

– Что бы вы пожелали своим молодым коллегам?

– Любить свою профессию и добросовестно относиться к своему делу. Я сама честно отдала профессии более 40 лет жизни. Наш свердловский нотариат я бы назвала одним из самых сильных в России. Нотариусы – люди разносторонние. Они не только грамотные юристы, но ещё и психологи. Люди часто приходят к нам поговорить, рассказать о своих житейских проблемах. И мы стараемся им помочь не только словом: добрые дела, как бумеранг, – всегда возвращаются.

Нина Давыдовна Штепа отдала нотариату 46 лет своей жизни. Фото: Из личного архивы Нины Штепы.

Досье «ОГ» Нина Давыдовна Штепа родилась в 1950 году в посёлке Полуночное Свердловской области. В 1968 году поступила в Свердловский юридический институт. В том же году начала работать консультантом 1-й Свердловской государственной нотариальной конторы. Позже работала нотариусом 3-й и 6-й Свердловских государственных нотариальных контор, консультантом по нотариату управления юстиции Свердловской области, старшим нотариусом 7-й Свердловской государственной нотариальной конторы. В 1993–2014 годах занималась частной нотариальной практикой в Екатеринбурге. Общий стаж работы нотариусом – 46 лет, из них 25 – в государственном нотариате. Во время работы принимала активное участие в общественной деятельности и неоднократно избиралась членом правления Нотариальной палаты Свердловской области. Награждена знаком «Почётный нотариус Свердловской области». Классный чин – советник юстиции 2 класса.

Между тем Установление Дня нотариата 26 апреля связано с тем, что 14 апреля (по старому стилю) 1866 года император Александр II подписал «Положение о нотариальной части». Этот документ учредил должность нотариуса, а нотариат выделил в отдельный правовой институт. В советское время государственные нотариусы вели важную и ответственную работу во многих сферах гражданского оборота. 11 февраля 1993 года Верховный Совет Российской Федерации утвердил основы современного законодательства РФ о нотариате, что стало днем возрождения в России независимого нотариата. На смену государственному пришел частнопрактикующий нотариат с финансовой самостоятельностью и полной имущественной ответственностью.