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Общество
27 апреля 2021, 10:47

Российскому нотариату – 155 лет

  Татьяна Андреева
Интервью с Ярковым В.В. (заведующий кафедрой гражданского процесса Уральского государственного юридического университета (УрГЮУ), заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор)

Должность нотариуса 26 апреля 1866 года учредил император Александр II. Фото: Галина Соловьева

Вчера в России свой профессиональный праздник отметили нотариусы – пожалуй, самые высококвалифицированные специалисты в области юриспруденции. В этом году отечественному нотариату исполнилось – 26 апреля 1866 года император Александр II учредил должность нотариуса. В канун круглой даты корреспондент «Облгазеты» встретился с одним из опытнейших нотариусов Свердловской области Ниной Давыдовной Штепа, которая отдала профессии две трети своей жизни, и поговорил с ней о становлении современного нотариата.

Основы

– Нина Давыдовна, как вы стали нотариусом?

– Родители хотели, чтобы мы с сестрой получили хорошее образование. После окончания школы в 1968 году я поступила в Свердловский юридический институт. Конкурс был сумасшедший: это был первый год, когда разрешили принимать выпускников школ. До этого, чтобы поступить в вуз, нужен был трудовой стаж, например, работы в милиции или службы в армии. Баллов для прохождения на дневное отделение я не набрала – не хватило одного балла, а учиться хотелось. Поэтому пошла на вечернее отделение. Тогда был всего один факультет – правоведения. Тогда же я начала работу консультантом в 1-й Свердловской государственной нотариальной конторе.

– Как была устроена работа нотариусов в советское время?

– В те годы мы подчинялись Свердловскому областному суду. И не только нотариат, но и адвокатура. Наша контора находилась на улице Народной Воли в старинном деревянном здании с голландскими печами – на том месте, где сейчас суд и прокуратура Октябрьского района. На первом этаже была юридическая консультация – там сидели адвокаты. Наша контора располагалась на втором этаже. В ней были кабинеты старшего государственного нотариуса – в то время им работала Валерия Григорьевна Фефелова – и его двух заместителей, а также приёмная, где общий приём вёл нотариус и два консультанта. Там же находились и работники Горсправки, которые печатали документы для граждан. Услуги машинисток были платными. Октябрьский народный суд, районная прокуратура и наша нотариальная контора были объединены одним профсоюзным комитетом. Жили мы очень дружно. Проводили общие праздники. И пели, и танцевали вместе. Такие были времена!

– Чем отличалось оказание услуг в те годы и сейчас?

– Любой гражданин при обращении в контору мог получить грамотную консультацию по любому нотариальному вопросу. Было чёткое разделение обязанностей, которые распределял старший нотариус. Так, один нотариус работал на общем приёме, второй – по наследственным делам, третий – по договорам. Нотариусы могли заменять друг друга. Получив консультацию, граждане обращались к машинисткам Горсправки за техническими услугами. Оформляя документ, человек оплачивал госпошлину. Нотариус принимал деньги и выдавал консультанту, который вёл реестр совершения нотариальных действий конторы, марки на сумму, уплаченную гражданином. Консультант эти марки наклеивал в реестр, напротив записи в специальной графе, и гасил, то есть расписывался на них. Марки госпошлины сотрудники конторы приобретали в Госбанке.

Традиции

– И какова была стоимость услуг?

К примеру, 2 рубля 50 копеек стоила доверенность на право распоряжения автотранспортом. Услуга оплачивалась в помещении конторы. Большие же пошлины – за оформление наследства, договоров – оплачивались в Сберкассах. Нам гражданин приносил квитанцию. Мы её потом вклеивали в дело, а данные вносили в реестр.

– Что вам сильнее всего запомнилось из практики в то время?

– После Великой Отечественной войны в сталинских домах Свердловска, в районе улиц Ленина-Бажова, проживало много настоящих питерских интеллигентов, из бывших дворян. Как-то в 1975 году в контору был оформлен вызов на дом к 90-летней женщине. В голове сразу: 90 лет, значит, бабушка старенькая, плохо слышит. Мне тогда 25 лет было. Пришла я к ней, а передо мной стоит женщина с причёской, губки подкрашены, аккуратненько одета. Я голосом пионервожатой кричу: «Здравствуйте, бабушка!» Она на меня внимательно посмотрела и сказала: «Деточка! Во-первых, я хорошо слышу, во-вторых, какая я Вам бабушка?» Мне стало стыдно. Это был для меня урок на всю жизнь.

– Сейчас документы можно напечатать на компьютере и откопировать. А раньше как работали?

– Это было очень сложно. Вот вы пришли и принесли свидетельство о рождении. Машинистка сидела и просто перепечатывала его буквально до каждой запятой и точки. А если ошибётся, то всё переделывала. Оговорки разрешались только в объёмных документах. Как мы были счастливы, когда в середине 80-х годов одна из организаций-клиентов подарила нам ксерокс. Мы собрались всей конторой вокруг него и сделали копию свидетельства о рождении. За несколько секунд документ был готов. Мы просто не верили своим глазам!

Перемены

– До 90-х годов нотариат был государственным, а потом стал частным. Переход был болезненным?

– Нотариусы оказались меж двух берегов. Становление частного нотариата происходило тяжело: большинство из нас не представляло, как это будет происходить. Вопросов было много: архивы, сотрудники, оргтехника и прочее. Мне лично ломка нотариата далась непросто. Для продолжения работы пришлось искать новые помещения. Моя первая контора располагалась в здании СКБ-банка на Куйбышева, 75. У меня было 2 комнаты: в то время это считалось очень даже неплохо. Штат первых частных нотариальных контор состоял из самого нотариуса и секретаря. Лично я долго работала одна, потом взяла помощника. Появились компьютеры – очень большое облегчение в работе нотариуса. Юридическую работу нотариусов постоянно контролировала Нотариальная палата Свердловской области, образованная в мае 1993 года, и управление Минюста РФ по Свердловской области, а финансовую сторону – налоговые органы.

– Как изменилась работа нотариуса при рыночной экономике?

– С одной стороны, нотариусы продолжали заниматься тем, что делали в советские годы – оформлением копий, заявлений, доверенностей, договорами купли-продажи, завещаниями и наследством. С другой – появилось много нового, в частности, брачные договоры, сделки с акциями, уступка прав, но это уже ближе к 2000-м. Все новшества отслеживались нотариальной палатой, которая нас обучала, разъясняла сложные вопросы, регулярно проводила семинарские занятия. Большим подспорьем для нас в то время были «Настольная книга нотариуса», написанная помощником президента Нотариальной палаты Свердловской области Татьяной Ильиничной Зайцевой, и другие практические пособия, которыми пользовались нотариусы всей страны.

– Что бы вы пожелали своим молодым коллегам?

– Любить свою профессию и добросовестно относиться к своему делу. Я сама честно отдала профессии более 40 лет жизни. Наш свердловский нотариат я бы назвала одним из самых сильных в России. Нотариусы – люди разносторонние. Они не только грамотные юристы, но ещё и психологи. Люди часто приходят к нам поговорить, рассказать о своих житейских проблемах. И мы стараемся им помочь не только словом: добрые дела, как бумеранг, – всегда возвращаются.

Нина Давыдовна Штепа отдала нотариату 46 лет своей жизни. Фото: Из личного архивы Нины Штепы.

Досье «ОГ»

Нина Давыдовна Штепа родилась в 1950 году в посёлке Полуночное Свердловской области. В 1968 году поступила в Свердловский юридический институт. В том же году начала работать консультантом 1-й Свердловской государственной нотариальной конторы. Позже работала нотариусом 3-й и 6-й Свердловских государственных нотариальных контор, консультантом по нотариату управления юстиции Свердловской области, старшим нотариусом 7-й Свердловской государственной нотариальной конторы. В 1993–2014 годах занималась частной нотариальной практикой в Екатеринбурге. Общий стаж работы нотариусом – 46 лет, из них 25 – в государственном нотариате. Во время работы принимала активное участие в общественной деятельности и неоднократно избиралась членом правления Нотариальной палаты Свердловской области. Награждена знаком «Почётный нотариус Свердловской области». Классный чин – советник юстиции 2 класса.

Между тем

Установление Дня нотариата 26 апреля связано с тем, что 14 апреля (по старому стилю) 1866 года император Александр II подписал «Положение о нотариальной части». Этот документ учредил должность нотариуса, а нотариат выделил в отдельный правовой институт. В советское время государственные нотариусы вели важную и ответственную работу во многих сферах гражданского оборота. 11 февраля 1993 года Верховный Совет Российской Федерации утвердил основы современного законодательства РФ о нотариате, что стало днем возрождения в России независимого нотариата. На смену государственному пришел частнопрактикующий нотариат с финансовой самостоятельностью и полной имущественной ответственностью.

  • Опубликовано в №... от 28.04.2021 под заголовком «...»
Областная газета Свердловской области
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