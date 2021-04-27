В Новоуральске наладят выпуск оборудования для производства топливного водорода

В Новоуральске начнут производить новое оборудование для энергетики. Фото: Павел Ворожцов.

В Новоуральске будет реализован инвестиционный проект в сфере водородной энергетики. Здесь наладят выпуск электролизёров воды и электрохимических генераторов.

Как сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области, необходимое для этого соглашение с управляющей компанией АО «Атом-ТОР» подписал резидент территории опережающего социально-экономического развития «Новоуральск» – научно-производственное объединение «Центротех». Отметим, что данное предприятие является «дочкой» компании Росатома «ТВЭЛ».

По словам министра инвестиций и развития Свердловской области Виктории Казаковой, новая продукция будет выпускаться в рамках стратегической программы развития водородной энергетики.

«Технологичное производство с высокой добавленной стоимостью обеспечит ускоренное развитие закрытого города, что является ключевым приоритетом, обозначенным губернатором Евгением Куйвашевым при создании в регионе преференциальных территорий, и создание для бизнеса особых льготных условий», – сказала Виктория Казакова.

На начальном этапе в новое производство планируется инвестировать 15 млн рублей. На предприятии появится 40 рабочих мест. Реализация проекта пройдёт в несколько этапов. Первым является проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Затем будет налажен выпуск опытных образцов. Выход на полномасштабное серийное производство продукции намечен на 2025 год.

Как писала «Областная газета», в феврале на территории опережающего социально-экономического развития «Новоуральск» было запущено производство крутоизогнутых стальных отводов. Объём выпуска составит 1 тыс. тонн в год. Такие бесшовные отводы являются незаменимой деталью в химической, металлургической, газовой промышленности, а также в теплоэнергетике и машиностроении.