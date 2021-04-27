Группе «Ногу свело!» нашли замену на концерте в День Победы в Екатеринбурге

"Ногу свело! не приедут в Екатеринбург. Фото: Александр Исаков.

Российский музыкальный коллектив «Ногу свело!», фронтменом которого является Макс Покровский, не выступит 9 мая на концерте «Музыка Победы» в Екатеринбурге. Городские власти уже подыскали замену.

Изначально рок-группа должна была выступить на одной площадке с Найком Борзовым. Как рассказал «Областной газете» пресс-секретарь главы Екатеринбурга Вадим Чернопенев, группа «Ногу свело!» действительно не примет участие в концертной программе, приуроченной к празднованию Дня Победы в столице Урала.

«Да, «Ногу свело!» не приедут. Вместо них выступит группа Сергея Галанина «Серьга», - сообщил Вадим Чернопенев.

Он также уточнил, что праздничный концерт «Музыка Победы» начнётся в 19:00 на Октябрьской площади и продлится до 22:30. Помимо «Серьги» и Найка Борзова на этой площадке выступят уральские рок-группы. По завершении концерта прогремит праздничный салют.

В центре культуры «Урал», который курирует вопрос проведения концерта «Музыка Победы», отказались говорить о причинах отмены выступления коллектива Макса Покровского, как и не стали комментировать ситуацию в целом. Сам Макс Покровский на своей странице в Instagram написал, что концерт в Екатеринбурге, не единственный который отменился. Он рассказал, что летнее турне группы по городам Сибири было перенесено на осень.

Отметим, что 9 мая в Екатеринбурге также состоится гала-концерт. Он пройдет в Историческом сквере. Жители и гости города смогут послушать и посмотреть выступления Елены Ваенги, Анастасии Макеевой, народного артиста России Алексея Кравченко, заслуженного артиста РФ Леонида Агутина. Гала-концерт начнется в 19:00, а завершится с первыми залпами салюта в 22:30.

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