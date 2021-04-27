В Североуральске объявили Год Героев

Североуральцы и гости города приходят к мемориалу в Калье, чтобы почтить память фронтовиков. Фото: Алексей Кунилов

В Североуральском городском округе решением городской думы 2021-й объявлен Годом Героев. Здесь проходят встречи жителей с Героями России, живущими в Свердловской области, а в школах города и шахтёрских посёлков открываются их именные парты…

Парта для отличника

Первой именная парта Героя была открыта в школе посёлка Калья. Здесь учился Дмитрий Шектаев, награждённый Золотой Звездой Героя России посмертно. 22 февраля 2000 года в Аргунском ущелье Чечни он не бросил раненого командира и погиб, прикрывая отход своего подразделения, попавшего в засаду боевиков. Занять парту непросто, за эту честь ребята борются, соревнуясь в учёбе, спорте и общественных делах. Вслед за кальинцами инициативу проявили педагоги и учащиеся школы №11 Североуральска. Здесь была открыта парта Героя Советского Союза Хасана Заманова.

Недавно парты Героев появились ещё в четырёх образовательных учреждениях. В североуральской школе № 1 – парта полковника Олега Каскова. В Покровске-Уральском – генерал-майора, председателя региональной общественной организации «Герои Урала» Романа Шадрина. В школе Третьего Северного – полковника Ильи Панфилова, а в Черёмухово – легендарного боевого лётчика полковника Игоря Родобольского. Эти Герои России, а также поразившие мир своими подвигами пилоты Владимир Шарпатов и Дамир Юсупов, побывали на североуральской земле и убедились, что патриотизм для жителей шахтёрской столицы Урала – норма жизни.

– Я был в жюри конкурса школьных исследовательских проектов. Очень понравился вдумчивый, зрелый подход подростков в трактовке событий современной истории России. Запомнилась также встреча с горняками во время посещения шахты «Черёмуховская-Глубокая». Там работают настоящие мужчины – обстоятельные, умеющие отстаивать собственную точку зрения. Они и есть опора нашего государства, – считает Роман Шадрин.

Не погаснет огонь

В Североуральске и окрестных посёлках расположены десятки памятников и обелисков в честь героев, возмужавших на этой земле. Так, в 1993 году на улице Молодёжной был установлен памятник воинам-интернационалистам. По инициативе местной общественной организации «Ветераны боевых действий» имени Героя России Дмитрия Шектаева от него теперь начинается Аллея боевой воинской славы. Каждому герою, погибшему в Афганистане и Чечне, установлена мемориальная доска. Пройдя по аллее, можно также узнать об участии Североуральска (тогда села Петропавловского) в Первой мировой войне и вкладе города в победу в Великой Отечественной войне.

– Идею поддержали североуральцы. По итогам рейтингового голосования в марте 2018 года почти половина участников высказались за продолжение благоустройства аллеи, – говорит руководитель общественной организации Аман Карасаев.

В шахтёрских посёлках Североуральского ГО также есть мемориальные комплексы. В шахтёрском посёлке Калья объект был построен в прошлом году по нацпроекту «Жильё и городская среда». Финансирование составило 27,5 миллиона рублей. Мемориал посвящён подвигу фронтовиков и тружеников тыла, ковавших великую Победу. Подножие обелиска освещает Вечный огонь – единственный в Североуральском городском округе. При открытии комплекса огонь в Калью доставили в лампаде с Широкореченского мемориала.

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Опубликовано в №75 от 28.04.2021