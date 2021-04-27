Правительство РФ продлевает программу туристического кешбэка до конца 2021 года

Кабмин продлевает программу туристического кешбэка до конца года. Фото: Галина Соловьёва.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о продлении программы туристического кешбэка за туры по России. На эти цели кабмин выделил ещё 4,7 млрд рублей.

Председатель правительства отметил, что программой воспользовались уже более 700 тыс. россиян.

"По поручению президента правительство продлевает программу, которая предусматривает возврат 20% затрат на туристические поездки внутри России, чтобы больше людей смогли отдохнуть, путешествуя по нашей стране", - передаёт слова Михаила Мишустина пресс-служба кабмина.

Он поручил Ростуризму совместно с Минфином РФ максимально быстро подготовить поправки в правила реализации программы.

Напомним, 21 апреля в ходе оглашения послания Федеральному собранию Президент РФ Владимир Путин поручил продлить программу туристического кешбэка на туры внутри России. Вернуть до 20% стоимости поездки можно будет в течение всего 2021 года.

Напомним, третий этап программы кешбэка за туры по России стартовал в ночь с 17 на 18 марта. Условия программы на третьем этапе останутся прежними: минимальный срок тура и проживания в гостинице – двое суток, максимальная сумма средств для возврата – 20% от стоимости путёвки, но не более 20 тыс. рублей.

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