От укусов клещей пострадали около 1600 свердловчан

В Екатеринбурге клещи покусали 617 взрослых и 107 детей. Фото: Александр Исаков.

В Свердловской области клещи покусали уже 1 588 человек (в 1,4 раза ниже аналогичного периода 2020 года), в том числе 372 ребёнка. Случаи присасывания кровососущих членистоногих зарегистрированы в 58 муниципалитетах.

По данным пресс-службы регионального Управления Роспотребнадзора, в ряде муниципалитетов фиксируется превышение среднеобластного показателя в 2 и более раз. В соответствующий перечень, в частности вошли МО город Каменск-Уральский, Тугулымский, Асбестовский и Пышминский городские округа, Таборинский и Слободо-Туринский муниципальные районы.

В Екатеринбурге клещи также проявляют активность – укушено 617 взрослых и 107 детей. Всего 724 человека – 46% от числа всех пострадавших на Среднем Урале.

В свердловские больницы с предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» госпитализированы два человека, в том числе ребёнок, с «клещевым иксодовым боррелиозом» – пять.

В 2021 году в Свердловской области запланировано проведение акарицидных обработок на территории 10200 га. На сегодняшний день обработано уже 46 га.

Как уберечь себя от укуса клеща и что делать, если избежать присасывания всё-таки не удалось:

Напомним, что 29 марта свердловский Роспотребнадзор получил информацию о первом в 2021 году случае укуса клеща. Пострадавшей оказалась 44-летняя женщина из Екатеринбурга.

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