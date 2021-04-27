Власти Ирбита направят 270 миллионов на расселение горожан из ветхого жилья

Новостройка поможет от части решить проблему аварийного жилья. Фото: Галина Соловьева

Администрация Ирбита объявила конкурс на строительство жилого комплекса с собственной котельной. На эти цели власти выделят 270 млн рублей (из бюджета городского округа «город Ирбит»). Основная часть квартир предназначена для расселения граждан из ветхого и аварийного жилья.

Тендер на строительство ЖК на улице Маршала Жукова, 15 размещён на портале госуслуг. Из проектной документации следует, что комплекс будет состоять из двух 5-этажных домов на 140 квартир. Отапливаться они будут собственной блочно-модульной газовой котельной, которую расположат в отдельном здании.

Дома построят из кирпича на ленточных фундаментах. В 2-секционном доме будет 40 однокомнатных и 10 двухкомнатных квартир. Проект предусматривает, что в 4-секционном доме будет 20 однокомнатных, 50 двухкомнатных и 20 трехкомнатных квартир. Как рассказали «Областной газете» в мэрии города, на строительство жилого комплекса подрядчику отводится 576 дней с момента заключения контракта.

Изданию уточнили, что квартиры в новостройках предназначены в том числе и для расселения граждан из ветхого и аварийного жилья, для предоставления в социальный найм, для детей-сирот и других категорий граждан.

"Проблема с расселение ветхого жилья стоит в Ирбите очень остро", - заявили в горадминистрации, добавив, что вопрос о распределении жилья в новом жилом комплексе будет решаться по ходу его строительства.

Известно, что в Ирбите аварийными и подлежащими сносу после 2012 года признаны 34 дома.

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