В Байкаловском ДК нашли альтернативу муниципальному телеканалу

Руководитель отдела кинопоказа и по совместительству - руководитель студии "Медиа-прорыв" Игорь Куликов проводит мастер-класс для школьников

В Байкалово нет своего телеканала, но жители района смотрят репортажи с местных мероприятий, авторские передачи и даже видеоспектакли. Видеопроизводством занимается молодёжное творческое объединение "Медиа-прорыв", созданное на базе Байкаловского Центрального Дома культуры. Отправной точкой для нового направления стало открытие кинозала.

С конца девяностых байкаловцы ездили смотреть премьеры фильмов в соседние города - районную киносеть ликвидировали в связи с убыточностью. А в 2017 году центральный Дом культуры выиграл пятимиллионный грант Фонда кино на покупку оборудования для нового кинозала "Горизонт". На эти деньги были куплены цифровой проектор 2D и 3D, передвижной экран, и система многоканального звука. Обновили киноаппаратную и зрительный зал, сделали кассовую зону. И байкаловцы, как в старые добрые времена, снова начали ходить в кино. По итогам прошлого года "Горизонт" занял первое место в рейтинге работы муниципальных кинозалов области с населением до 20 тысяч человек. Кинозал в Байкалово (с населением в 6,5 тысячи человек) обогнал Волчанск, Верхнюю Туру и Верхний Тагил.

Кинозал на 240 мест открыли в Байкалово в сентябре 2017 года. Во время концертов передвижной экран убирают Фото: Алексей Кунилов

В фойе возле кинозала всё - как в обычном кинотеатре. Фото: Алексей Кунилов

- Набирая сотрудников в отдел кинопоказа, сразу обговаривали: будем не просто показывать фильмы, а учить молодёжь создавать медиаконтент - ничего подобного в Байкалово не было, - рассказывает директор Центра информационной, культурно-досуговой и спортивной деятельности Елена Бахарева. В 2019 году заведующий отделом кинопоказа Игорь Куликов бросил клич среди старшеклассников, студентов техникума и работающей молодёжи. Так появилась студия "Медиа-прорыв". Кроме Игоря Куликова в её активе руководитель Байкаловского центрального дома культуры Оксана Новопашина, режиссёр массовых мероприятий учреждения Марина Кайковская и два оператора - Дмитрий Храмцов и Евгений Койнов. Они создают контент сами и работают со школьниками в формате молодёжного пресс-центра: постоянно в нём занимается около десяти юных корреспондентов.

В углу, за корреспондентом "ОГ", главой района Алексеем Дорожкиным и сотрудниками учреждения - маленькая будка, где монтируют видеоматериалы. Фото: Алексей Кунилов

Оснащали студию по крупицам. На субсидию, выделенную муниципалитету из областного бюджета на патриотическую работу с молодёжью, купили мощный компьютер. На средства, заработанные самостоятельно, - профессиональную камеру. Создали группы в социальных сетях и собственный канал на Ютьюбе и начали выпускать первые ролики - об интересных людях района, о творческих коллективах, об истории села. Во время пандемии это помогло учреждению оставаться на связи с жителями. В прошлом году силами студии было создано 64 видеопродукта, которые в общей сложности набрали больше 300 тысяч просмотров - это в 20 раз больше, чем население Байкаловского района! Так, передачу о названиях улиц райцентра посмотрели почти 3 тысячи человек, а последний репортаж, посвящённый вступлению в должность главы Байкаловского района, - 1200 человек.

В копилке объединения есть и социальные ролики, и видеоспектакли, и документальные фильмы. Так, в конце прошлого года "Медиа-прорыв" выпустил 34-минутный фильм о путешествии школьников по "Берестяному кольцу" района - туристическому маршруту, который пролегает по нескольким населённым пунктам. Выход фильма приурочили ко Дню народного единства 4 ноября. После того как проект появился в Интернете, в студию начали звонить из разных школ области: "Можно показать ваш фильм на классном часе?"

Сюжет о рабочей молодежи Байкаловского района подготовили для IV Областного Фестиваля молодёжных средств массовой информации "Медиа-менеджеры"-2020. Фото: Скриншот видесюжета

В этом году Байкаловский ЦДК принимал IV региональный фестиваль «Япония на Урале». Марина Кайковская проводит интервью с председателем Свердловского областного отделения Общества «Россия-Япония» Вадимом Заниным Фото: Скриншот сюжета

В условиях ограниченного бюджета сотрудники студии проявляют удивительную изобретательность. Оксана Новопашина вспоминает, как до покупки петличек ведущие записывали голос с помощью микрофона со шляпой сверху: говорить нужно было прямо в головной убор. Со съёмками с высоты птичьего полёта несколько раз выручало градообразующее предприятие "Мелиострой" - операторам предоставляли квадрокоптер.

Прошлым летом в Доме культуры обустроили на базе старого склада ещё и студию звукозаписи - тоже на средства учреждения. Теперь творческие коллективы записывают здесь песни, которые используют в том числе при создании видеоконтента "Медиа-прорыва". Это открыло новые возможности для внебюджетной деятельности: жители района знают, куда обращаться за созданием видеоролика или песни на праздник - раньше за такими услугами ездили в соседние города.

Гордость ДК - собственная студия звукозаписи. Заведует студией Дмитрий Храмцов. Фото: Алексей Кунилов

Сейчас сотрудники учреждения мечтают организовать обособленный отдел, который занимался бы только созданием видеоконтента и работой с юными корреспондентами: после возвращения учреждения к полноценной жизни после пандемии на это просто не хватает времени. А власти района задумались об открытии муниципального телеканала.

- Ребята очень креативные, делают классные ролики. Смотрю их удовольствием, - комментирует глава муниципалитета Алексей Дорожкин. - На областных телеканалах нечасто появляются сюжеты о жизни Байкалово, а запрос на них, точно знаю, есть. Главный источник информации для жителей сейчас - еженедельная газета "Районная жизнь". Районного телевидения действительно не хватает, но всё упирается в деньги. И пока решение не найдено, творческая студия "Медиа-прорыв" стала хорошим альтернативным вариантом.