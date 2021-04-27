У работников службы ритуальных услуг в прошлом году прибавилось работы. Фото: Галина Соловьёва

Общая смертность в России в 2020 году выросла на 17,9% по сравнению с 2019 годом. Большую долю в приросте этого показателя составили летальные исходы от коронавируса.

В 2020 году (по сравнению с аналогичным периодом 2019 года) рост показателя общей смертности в стране достиг 14,5 на 1 000 человек. В 2019 году он составлял 12,3 на 1 000 человек. Число умерших за год выросло на 323,8 тыс. человек, приводит ТАСС выдержку из отчёта Минздрава РФ.

Ожидаемая продолжительность жизни в стране в минувшем году снизилась на 1,84 года, до 71,5 года, также говорится в отчёте. При этом, по данным Росстата, смертность в России в марте 2021 года пошла на спад (на 14% по сравнению с январём). Стоит отметить и то, что общая заболеваемость населения в 2020 году снизилась на 5,3%.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова говорила, что на приросте смертности сказалась пандемия коронавирусной инфекции нового типа.

Как ранее сообщала "Облгазета", за сутки в России подтвердили 8 053 случая коронавируса. Общее число инфицированных в стране составило 4 779 425. Жертвами вируса стали ещё 392 человека, всего - 108 980 россиян.