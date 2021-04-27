Выходные в мае будут длинными не для всех

Работникам, труд которых оплачивается сдельно, за работу 4–7 мая будет выплачено вознаграждение, которое определяется локальным нормативным актом работодателя. Фото: Павел Ворожцов

Указом Президента России с 4 по 7 мая в стране установлены нерабочие дни с сохранением заработной платы. Таким образом, выходные продлятся с 1 по 10 мая включительно.

Но некоторые граждане всё же продолжат работать, в том числе удалённо. Численность и состав сотрудников, необходимых для функционирования предприятий и органов власти, определят их руководители, следует из текста указа. Свои решения работодатели должны будут задокументировать.

Как пояснила «Облгазете» правовой инспектор Федерации профсоюзов Свердловской области Ирина Ваганова, привлечь своих сотрудников к работе может любая организация, вне зависимости от вида деятельности.

Оплата труда работающим с 4 по 7 мая будет производиться в обычном размере, и лишь по инициативе работодателя она может стать повышенной, уточнили в Минтруде РФ.

Работникам, которые будут отдыхать, заработную плату выплатят в том же размере, как если бы они полностью отработали эти дни. Об этом в ходе брифинга в понедельник заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

Известно также, что норма рабочего времени уменьшаться не будет. 4–7 мая отнесут к отработанному времени и тех, кто работал, и тех, для кого действовал режим нерабочих дней с сохранением зарплаты.

Работа 1–3 и 8–10 мая будет оплачиваться не менее чем в двойном размере. На выбор, по желанию работника, ему может быть предоставлен другой день отдыха.

Если дата зарплаты приходится на нерабочие дни, выплатить её необходимо заранее.

Для тех, чей отпуск приходится на период нерабочих дней, и кому не удастся его отозвать, продлевать его не будут.

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