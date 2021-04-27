Могут ли получить наследство гражданские супруги?

Если нет завещания, делить наследство придётся в суде. Фото: Алексей Кунилов

Регистрировать супружеские отношения в загсе не спешат не только молодые, но и вполне взрослые люди. К сожалению, это может обернуться большими неприятностями. Именно в такую ситуацию попала читательница нашей газеты Жанна Ермилова из Екатеринбурга.

– С мужем мы прожили пятнадцать лет, но брак не регистрировали, поскольку оба до этого имели семьи, оба прошли через тяжёлые разводы, – рассказывает Жанна Ермилова. – Решили снова не испытывать судьбу. В прошлом году муж внезапно скончался, его дети от первого брака заявили права на наследство. Они претендуют на квартиру, в которой мы с ним жили, на накопления. А я, получается, никто и ни на что не имею права. Неужели ничего нельзя сделать?

Женщина добавила, что по состоянию здоровья в последние годы не работала, но муж хорошо зарабатывал, денег им вполне хватало на жизнь и даже удавалось откладывать на чёрный день. Но когда этот день наступил, она осталась ни с чем, ведь банковский вклад тоже был оформлен на мужа, а завещания он не оставил, так как был полон сил и о плохом не думал.

– В гражданском браке нет ничего предосудительного, плохо в нём лишь одно – юридически он ничтожен, не налагает никакой ответственности на супругов и не даёт им никаких гарантий, – говорит юрист из Екатеринбурга Дмитрий Новосёлов. – По российскому законодательству гражданские супруги не являются наследниками по закону. Если один из супругов не оставил завещание в пользу другого, пережившему будет очень сложно что-то получить из оставшегося имущества.

И всё же, как объяснил юрист, ситуация не безнадёжна. Дело в том, что статья 1148 Гражданского кодекса РФ относит к наследникам по закону граждан, которые хоть и не входят в круг наследников, перечисленных в статьях 1142–1145 ГК РФ, то есть не являются, скажем, детьми, законными супругами, родителями умершего, но на момент открытия наследства были нетрудоспособными и не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении, проживали совместно с ним.

– Обратившаяся в редакцию вашей газеты Жанна Ермилова, судя по тому, что она рассказала, подходит под эти условия, – говорит Дмитрий Новоселов. – Но чтобы получить свою долю наследства наравне с детьми умершего, ей придётся побороться. Предстоит доказать, что она является нетрудоспособной – по здоровью или по возрасту, не имела собственных доходов и была на иждивении у гражданского супруга. В качестве доказательств подойдут переводы денег супруга на карту супруги, оплата им одежды для неё и прочее. Могут быть приняты и показания свидетелей – знакомых этой пары.

И всё же, как подчеркивает юрист, лучше заранее предвидеть негативные последствия гражданских браков и стараться их нивелировать, пока все живы и здоровы. В частности, супруги, не желающие официально регистрировать брак, должны позаботиться о своей половинке, которая сама не может себя обеспечивать. Открыть на её имя счёт в банке, выделить долю в квартире, заранее побеспокоиться о завещании.

– Если в гражданском браке рождаются дети, нужно позаботиться о признании отцовства, – добавляет Дмитрий Новосёлов. – Ведь если мужчина умрёт, его жене придётся доказывать родство, делать экспертизу, обращаться в суд.

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