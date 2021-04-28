Мэр Екатеринбурга утвердил проект планировки уральского "Диснейленда"

Предполагается, что парк будет интересен для всех возрастных категорий. Фото: Галина Соловьёва.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проект планировки территории, где должен появиться огромный парк развлечений. Предполагается, что на возведение уральского "Диснейленда" понадобится 20 лет.

Как ранее писала "Облгазета", общая площадь будущего парка развлечений составит 94 гектара. На этой территории разместятся многочисленные аттракционы. Одной из особенностей объекта станет тематическая зона, посвящённая истории и культуре Уральского региона.

Ожидается, что парк будет работать круглый год. Чтобы всё посмотреть, везде покататься, гостям может потребоваться до 4-5 дней. Для привлечения посетителей из других городов и регионов в планах также построить гостиницу на 300 номеров (900 проживающих) и кемпинг (на 600 проживающих).

Проект разбит на несколько этапов. Как говорится в документе, размещённом на сайте мэрии, "освоение территории предусматривается в четыре этапа. Ориентировочный срок реализации проекта – 20 лет". Помимо объектов, относящихся к парку, в первую очередь стартует застройка общественно-деловой зоны, объектов торгово-развлекательного назначения, а также строительство объектов транспортной и инженерной инфраструктуры.

"Допустимо уточнение показателей и очередности строительства на этапах подготовки проектной документации и строительства объектов по мере определения конкретных застройщиков и типов объектов", – говорится в постановлении. Уточняется, что при наличии технической возможности и проектной документации строительство объектов 1-й, 2-й, 3-й и 4-й очередей может проводиться одновременно.