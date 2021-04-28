Главную площадь Екатеринбурга подготовят ко Дню Победы за 3 миллиона

Трибуна разместится на нечётной стороне проспекта Ленина, экран установят на противоположной стороне. Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге на День Победы установят трибуну, ограждения, два портала и конструкцию в виде звезды для установки экрана. На эти цели из городского бюджета готовы выделить три миллиона рублей.

На сайте госзакупок опубликованы два тендера. Первый на сумму 1 658 267 рублей включает в себя установку конструкции звезды для экрана и два портала для баннеров. Установить сценический комплекс должны не позднее 30 апреля, а демонтировать до 12 мая.

Эскиз банера для конструкции Фото: документ закупки

Второй тендер включает в себя установку трибуны на 1008 мест, мобильные ограждения и фан-барьеры. Сумма закупки составляет 1 362 400 рублей. По договору собрать трибуну и установить все ограждения должны не позднее 3 мая, а разобрать конструкцию должны уже 10 числа. Заказчиком является Центр культуры "Урал". Деньги выделят из городского бюджета.

Трибуну установят на парковке Фото: документ закупки

Напомним, в Екатеринбурге утвердили программу мероприятий на празднование 76-й годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне.