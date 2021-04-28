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Общество
28 апреля 2021, 17:52

В Екатеринбурге 1 мая запустят салют в ЦПКиО

  Анна Митчина
Главный вход ЦПКИО

Салют начнётся в 22:30. Фото: Алексей Кунилов

В ЦПКиО им.В.В. Маяковского в Екатеринбурге 1 мая запустят праздничный салют. Его посвятят присвоению уральской столице звания "Город трудовой доблести".

Салют запустят с фан-зоны парка. В этот вечер прогремит 670 залпов. Фейерверк начнётся в 22:30 и продолжится не менее 6 минут, сообщают в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. Парк будет работать в обычном режиме, с 6:00 до 23:00, однако фан-зона для посещения будет закрыта.

Напомним, 3 июля 2020 года Владимир Путин подписал указ о присвоении Екатеринбургу и Нижнему Тагилу звание "Город трудовой доблести".

Ранее сообщалось, что все шествия в честь праздника Весны и Труда в Свердловской области отменены.

Областная газета Свердловской области

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