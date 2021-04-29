«Почему бы не создать ассоциацию татищевских территорий?»

Эдуард Эргартович пытается обустроить дорогу к могиле Татищеву уже не одно десятилетие Фото: Галина Соловьёва

Одним из первых уральцев, который активно занялся сохранением памяти о Василии Татищеве в Екатеринбурге и строительстве дороги к его могиле, стал экс-губернатор Свердловской области, а ныне сенатор Совета Федерации РФ от нашего региона Эдуард Эргартович РОСЕЛЬ. В эксклюзивном интервью «Облгазете» он рассказал, какие перспективы откроются в случае реализации этого амбициозного проекта.

– Предложение о восстановлении дороги к могиле Татищева возникло в связи с предстоящим 300-летием Екатеринбурга?

- Я об этом говорил всем руководителям города – Аркадию Чернецкому, Александру Якобу, Александру Высокинскому и Алексею Орлову. Каждому из них я подробно обрисовывал ситуацию, предлагал съездить на могилу, посмотреть, в каком она состоянии, и увековечить память о Татищеве в Екатеринбурге. Некрасиво же – ты приезжаешь в Пермь или Тольятти, которые тоже основал Василий Никитич, и там ему установлены прекрасные монументы. А у нас – ничего (статуи Татищева и де Геннина на Плотинке Эдуард Эргартович за полноценный памятник не считает. – Прим. «ОГ»). Назвали в честь него одну улицу, и на этом всё закончилось. Но так до сих пор никто из наших мэров к Татищеву и не съездил. Поэтому пять лет назад, в канун 330-летия со дня его рождения, мы облагородили могилу Василия Никитича силами Уральского землячества в Москве. Наши неравнодушные земляки почистили всё, что там было навалено, и привели захоронение в порядок.

– Как вы предлагаете облагородить дорогу к могиле Татищева?

- Ещё лет двадцать назад я сказал Аркадию Михайловичу: «Сделайте нормальную дорогу, вам ничего не стоит выложить метровой ширины тротуар из бехатоновой плитки». И поставить вдоль обновлённой дороги через каждые триста метров планшеты с информацией о заслугах Татищева перед Уралом. Люди, которые будут идти к его могиле, прочитают эти надписи и уже будут знать, что за человек там лежит.

– Почему никто из мэров Екатеринбурга так ничего и не сделал для обустройства дороги к могиле Татищева?

- Не знаю. В конце прошлого года я отправил письмо с такой просьбой Александру Высокинскому, он отписал его в Фонд святой Екатерины, который занимается поддержкой проектов к празднованию 300-летия Екатеринбурга. Но и они пока ничего не сделали… Остаётся совсем мало времени до 2023 года, а работа ведь немаленькая. Чтобы проложить дорогу, нужно подготовить правоустанавливающие документы, сделать землеотвод, утвердить проект строительства и приступить к нему. Я уже хочу обратиться к губернатору Московской области Андрею Воробьёву и попросить его помочь в решении этих вопросов, раз наши не могут сами ничего предпринять. Я хочу, чтобы у входа на дорогу к могиле Татищева стоял памятный знак или стела с надписью «От благодарных екатеринбуржцев – создателю Города». Этот монумент станет точкой притяжения для туристов и малого бизнеса – у нас уже есть подобный опыт, связанный с памятью о Демидовых.

– О чём идёт речь?

- В этом году мы празднуем ещё одну замечательную дату – 365 лет со дня рождения родоначальника династии Демидовых Никиты Демидовича. 5 апреля члены Уральского землячества в Москве установили на месте его рождения – в посёлке Новое Павшино Тульской области – памятный обелиск. Вы не поверите: только мы поставили этот камень (привезённый, кстати, с Урала), как моей помощнице Марие Александровне Розановой позвонили представили одной из торговых сетей с предложением открыть рядом с обелиском супермаркет. То же самое произойдёт с памятным знаком перед дорогой к Татищеву. Поставим его, и он сразу же начнёт обрастать инфраструктурой – там появятся булочные, сувенирные лавки, гостиницы. Это похоже на камень, который бросили в воду, – сначала появляется маленький круг, потом он становится шире и за ним следуют другие.

– Почему вы считаете, что с Татищевым будет всё так же, как с Демидовыми? Несмотря на равнозначность персон, Василий Никитич не оставил столь яркой памяти о себе, в отличие от представителей уральской династии.

- Сейчас я занимаюсь восстановлением демидовской узкоколейной железной дороги из Нижнего Тагила в Висимо-Уткинск длиной 65 километров, которую разобрали на металлолом в нулевые годы. Идея не в том, чтобы восстановить связь между населёнными пунктами, а в том, чтобы сделать узкоколейку местом притяжения туристов. Чтобы можно было создать вдоль всего старого Демидовского тракта небольшие музеи, отели, заведения общепита. Эти территории, куда входит 16 деревень, составляют единый туристический кластер на горе Белой. И они сейчас получают второе дыхание. Рядом с родовой усадьбой Татищевых в Болдино и могилой Василия Никитича тоже находится немало сёл, которые могли бы из умирающих стать процветающими за счёт исторического и экологического туризма жителей разных городов и регионов России – Татищев оставил след не только на Урале, но и во многих других местах.

– Может быть, подключить к восстановлению дороги спонсоров или меценатов?

– Это возможно, но для начала почему бы не создать ассоциацию татищевских территорий, куда бы можно было включить не только Екатеринбург, но и другие веси, где отметился Василий Никитич? Пермь, Тольятти, Астрахань, Оренбург, Солнечногорск… Руководители местных органов власти могли бы объединиться и вместе решать вопросы развития туризма, связанного с великим государственным деятелем, в том числе по приведению в порядок дороги к месту его захоронения. Московская область тоже может стать частью этой ассоциации: тогда могила Василия Никитича обретёт свой первозданный вид, как и его родовая усадьба. И туда потянутся тысячи туристов с Урала и остальной России.

Виктория МКРТЧЯН, официальный представитель администрации Екатеринбурга: – Возможно, вопрос со строительством дороги не решается по одной простой причине: средства бюджета города Екатеринбурга не могут быть направлены на строительство чего-либо на территории другого муниципального образования. Строительство дороги на этой территории возможно либо на средства того муниципалитета, на территории которого она находится, либо на средства регионального бюджета Московской области, так как город находится в этом регионе, либо на спонсорские средства. Вопрос привлечения меценатов к проекту будет рассматриваться после более детального изучения ситуации (необходимо согласование возможности проведения работ с властями Московской области и города, разработка проекта, подготовка сметы и т.д.). Этот вопрос в меньшей степени зависит от чьих-либо желаний сохранить память, а в большей степени – от обстоятельств и достаточно сложной схемы его решения.

Сегодня исполняется 335 лет со дня рождения основателя уральской столицы и ещё нескольких российских городов, видного государственного деятеля Василия Никитича Татищева.