Девятилетний москвич переживает за память об основателе Екатеринбурга больше, чем мы сами?

На могиле Татищева и по дороге к ней: Алексей Максимченко, Савва Максимченко и Михаил Воробьёв. Фото: Галина Соловьёва

Сегодня исполняется 335 лет со дня рождения основателя уральской столицы и ещё нескольких российских городов, видного государственного деятеля Василия Никитича Татищева. Славу себе он снискал ещё при жизни, но после смерти в 1750 году о нём надолго позабыли. Как и о его захоронении, которое идентифицировали лишь во второй половине ХХ века. И если могилу Василия Никитича с того времени привели в порядок, то дорога к ней выглядит так, будто на дворе до сих пор XVIII столетие.

Находка в лесу

В ста километрах от Москвы, в Сонечногорском районе Подмосковья, раскинулась старинная усадьба Болдино. Ничего общего с пушкинским музеем-заповедником она не имеет, однако принадлежало это родовое гнездо не менее значимому для российской истории человеку – Василию Татищеву, имя которого неразрывно связано с Уралом.

Примерно в двух километрах от усадьбы, в здании которой до 90-х годов жили работники совхоза-миллионника «Солнечное», а ныне превратившейся в руины, находится Рождественский погост, где и был похоронен в июле 1750 года основатель города Екатеринбурга. В буре Октябрьской революции память о нём, как и точное местонахождение его могилы, стёрлись. Пока в 1970-х её не обнаружил историк из Свердловска Евгений Ястребов, который переехал в здешние края. Находку он задокументировал, сфотографировал, но говорить о ней никому не стал.

– Официально о могиле стало известно только в 1985 году, когда московский краевед Георгий Блюмин очистил саркофаг Василия Никитича от грязи и установил на нём памятную доску, – говорит председатель Солнечногорского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Михаил Воробьёв.

После уборки могилы на саркофаге открылась длинная надпись на старорусском языке о Татищеве и основных вехах его жизни. Она гласит:

«Василий Никитичь Татищев 1686 годъ апреля 19 дня, вступление в службу 1704 год презхожденiе чиновъ. Генералъ бергмейстер заводов 1737 года, тайный советник, и в том чину был в Оренбурге и в Астрахани губернатором, и в том чину в 1750 году скончался июля 15 дня».

Но чтобы увидеть её, нужно преодолеть долгий путь через дремучий лес, овраги и реки.

Овраги и клещи

Напрямую от усадьбы Болдино до захоронения Татищева не добраться – дороги нет, а по густым зарослям кустарников, ив и вековых елей вряд ли кто-то захочет лазить. Есть другой вариант: доехать на машине до окраины посёлка Шахматово и оттуда идти пешком 2, 3 километра по грунтовке. Летом и зимой путешественников встречает вполне сносная тропинка, а вот в распутицу она становится похожей на трассу для мотокросса.

Фото: Галины Соловьёвы

Когда мы в середине апреля вышли на неё в компании наших проводников – Михаила Воробьёва, члена Уральского землячества в Москве Алексея Максимченко и его внука Саввы, то поначалу прогулка по грунтовке в резиновых сапогах казалась несложной – больших луж не было, трава ещё не пошла в рост, а температура воздуха была вполне комфортной – на уровне +10 градусов Цельсия. Но уже через метров пятьсот идиллия закончилась: впереди показался изрытый водой балок шириной около 20 метров и глубиной порядка пяти. То и дело местами ещё лежал снег, а ручьи вовсю затопили низину.

После оврага пошёл крутой подъём в горку, а под ногами стали встречаться кучки с кабаньим помётом. После внимательного взгляда на свои светло-коричневые джинсы я разглядел клеща, который не спеша полз от моей коленки к бедру. Пришлось его прижечь зажигалкой. Спустя 20 минут ситуация повторилась – второй клещ прицепился у входа на кладбище. Перед ним рядом со вторым оврагом ещё несколько лет назад прикрепили небольшой указатель на могилу Татищева. От него до последнего пристанища основателя уральской столицы идти всего 5 минут.

В глаза сразу бросается, что за захоронением регулярно ухаживают – сметают листья с известнякового саркофага, подкрашивают оградку и деревянный крест.

– Летом 2016 года на этом месте представители Уральского землячества в Москве впервые провели субботник по уборке могилы, – рассказывает Алексей Максимченко. – С того времени мы следуем этой традиции. Причём география участников постоянно расширяется – за последние десять лет могилу посетили краеведы из Астрахани, Оренбуржья и других мест, связанных с Василием Никитичем.

Устами ребёнка…

Младшеклассник Савва Максимченко на встрече в прошлом году пристыдил нерадивых взрослых за то, что они всё ещё не могут сделать нормальную дорогу до саркофага Василия Никитича.

– Я хочу, чтобы к этому великому человеку, без которого не было бы Екатеринбурга, шло как можно больше людей, – искренне рассказывает девятилетний ребёнок. – Мне непонятно, как можно не помнить своё прошлое и не уважать своих предков. Если бы дорогу стали делать прямо сейчас, я бы отдал на её постройку свои карманные деньги.

К сожалению, парой сотен или тысяч рублей прокладка дороги от Шахматово до могилы Татищева не ограничится. Как отметил на заседании президиума Уральского землячества в Москве президент организации Владимир Страшко, первоначальный вариант двухполосной дороги местного значения с тротуарами протяжённостью 2, 3 километра строители оценили в 178 миллионов рублей.

– Это предложение мы посчитали избыточным, поэтому сейчас думаем проложить до захоронения туристическую тропу, – добавил Владимир Страшко.

Новый проект дороги сейчас разрабатывают в Научно-исследовательском и проектном институте градостроительства Московской области. Его генеральный директор Дмитрий Климов заявил, что только проектирование обойдётся приблизительно в 700-800 тысяч рублей за километр.

Как сообщил депутат Госдумы РФ Андрей Ветлужских, правительство Московской области готово провести технико-экономическое обоснование строительства дороги. После этого останется оформить землеотвод: вице-президент Уральского землячества в Москве Ирина Куньшина отметила, что организация уже подготовила письмо в адрес управления архитектуры и градостроительства администрации Солнечногорского района Московской области.

Что же касается средств на строительство дороги, то в ближайшее время Уральское землячество планирует объявить сбор денег на эти цели. Инициативу готовы поддержать Наина Ельцина, Владимир Хотиненко и другие известные уральцы.

Василий Татищев – государственный деятель, историк (автор первого капитального труда по русской истории), географ, экономист. Основатель трёх городов: Ставрополя (ныне Тольятти), Екатеринбурга и Перми. Родился в 1686 г. в Псковском уезде. Скончался в Болдино в 1750 г. (кстати, в том же году умер и второй основатель Екатеринбурга – Вильгельм де Геннин). Прожил 64 года (из них 7 – на Урале: с 1720 по 1724 и с 1734 по 1737) Иллюстрация: Неизвестный художник XIX века по оригиналу XVIII века

Одним из первых уральцев, который активно занялся сохранением памяти о Василии Татищеве в Екатеринбурге и строительстве дороги к его могиле, стал экс-губернатор Свердловской области, а ныне сенатор Совета Федерации РФ от нашего региона Эдуард Эргартович РОСЕЛЬ.

Опубликовано в №76 от 29.04.2021 под заголовком «Я бы отдал на это свои карманные деньги»